Zvezda upalila motore: Stankoviću se javila 33 igrača, tu su i neka nova imena

Na prozivci Dejana Stankovića pojavilo se 33 igrača.

Fudbalski klub Crvena zvezda i zvanično je započeo pripreme za novu sezonu okupljanjem na "Marakani" ovog ponedeljka, odakle će odmah krenuti put Zlatibora gde će boraviti do 19. juna.

Na prozivci Dejana Stankovića pojavilo se 33 igrača. Tu su sva četiri nova pojačanja, ali i veliki broj omladinaca koji će imati priliku da rade sa prvim timom.

Treneru Crvene zvezde Dejanu Stankoviću na prvoj prozivci javili su se: Mateus, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai, Miloš Veljković, Aleksa Damjanović, Tomaš Hendel, Timi Maks Elšnik, Nikola Stanković, Vuk Draškić, Frenklin Tebo Učena, Rade Krunić, Vladimir Lučić, Luka Zarić, Stefan Gudelj, Savo Radanović, Dimitrije Šarić, Ivan Guteša, Daglas Ovusu, Džej Enem, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Kristijan Balov, Mohamed Abu Fani i Vasilije Subotić.

Čak 11 igrača će se kasnije priključiti ekipi zbog obaveza koje su imali ili još uvek imaju u reprezentacijama.

Odsutni su Marko Arnautović Jung Vu Seol, Rodrigao, Mahmudu Badžo, Bruno Duarte, Strahinja Eraković, Vladimir Lućić, Nair Tiknizjan, Vasilije Kostov i povređeni Adem Avdić.

Posle povratka sa Zlatibora, crveno-beli će se 21. juna uputiti ka Austriji, gde će boraviti do 5. jula i odigrati tri prijateljske utakmice.

Prvi protivnik fudbalerima Zvezde će biti Amšteten 25. juna. Zatim će četiri dana kasnije odmeriti snage sa Slovanom iz Bratislave, a 4. jula i sa Slavijom iz Praga. Protivnik Zvezdi u generalnoj probi za novu sezonu biće Zenit 12. jula u Sankt Peterburgu.

Crvena zvezda će u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije igrati 18. jula protiv Mačve na stadionu "Rajko Mitić".

Autor: Jovana Nerić