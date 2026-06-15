SELI SE U PREMIJER LIGU?! Vlahović ide u klub koji je u poslednjem kolu izbegao ispadanje iz lige

Dušan Vlahović nalazi se na meti Totenhema - kluba koji je jedva opstao u Premijer ligi.

Dušan Vlahović ponovo je u centru pažnje evropske fudbalske javnosti, pošto se njegovo ime ovoga puta dovodi u vezu sa Totenhemom.

Srpski reprezentativac nalazi se na raskrsnici karijere, a sve je više naznaka da bi ovog leta mogao da napusti Juventus.

Pregovori između Vlahovića i torinskog kluba već mesecima ne donose pomak. Dve strane navodno ne uspevaju da pronađu zajednički jezik oko novog ugovora, zbog čega je rastanak sve realnija opcija. Takvu situaciju pažljivo prate brojni klubovi širom Evrope, a među zainteresovanima se nalazi i Totenhem.

Međutim, veliko je pitanje da li bi prelazak u severni London predstavljao pravi potez za srpskog golgetera. Iako je Totenhem klub sa velikim ambicijama i član samog vrha engleskog fudbala, poslednjih godina teško uspeva da napravi iskorak u borbi za najveće trofeje. Naprotiv, prošle sezone su u poslednjem kolu Premijer lige izborili opstanak!

Upravo zato se nameće dilema da li je Vlahoviću, koji ulazi u najbolje igračke godine, potreban klub koji će se boriti za titule ili sredina u kojoj bi ponovo dobio status prve zvezde tima.

Sa druge strane, Premijer liga je takmičenje u kojem se Vlahovićevo ime već dugo pominje. Arsenal i Mančester siti su ga u prošlosti ozbiljno pratili, a mnogi smatraju da bi njegov stil igre mogao idealno da se uklopi u engleski fudbal.

Britanski mediji navode da Totenhem budno prati razvoj situacije u Torinu i da je spreman da reaguje ukoliko Juventus odluči da proda srpskog napadača.

Ipak, ukoliko zaista dođe trenutak za izbor nove destinacije, ostaje da se vidi da li će Vlahović proceniti da su Totenhem dovoljno veliki korak u karijeri ili će sačekati ponudu nekog kluba koji se redovno bori za najveće evropske trofeje.

Jedno je sigurno - pred Vlahovićem je leto koje bi moglo da odredi nastavak njegove karijere.



Autor: Jovana Nerić