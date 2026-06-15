OPŠTA TUČA TURAKA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA: Potukli se među sobom, flaše i čaše letele na sve strane...

Reprezentacija Turske iznenađujućim porazom od Australije od 2:0 započela je Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Utakmica se igrala u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu, a nemile scene su viđene u domovini gde su se navijači potukli među sobom.

Binlerce yıllık tarihi mekânda çıkan kavganın yeni görüntüleri…



Bazı kişilerin yerde yatarken havaya tekme atmaya çalıştığı görüldü. https://t.co/6yiy0ILAYF pic.twitter.com/zVz8w18Fzk — Aykırı (@aykiri) 15. јун 2026.

U amfiteatru starom nekoliko vekova u Kašu, izbila je tuča ispred velikog ekrana, a onda su sa gornjih redova počele da lete flaše i čaše.



Neki su pokušavali i da nastave obračun iako su već bili na zemlji, a definitivno se vidi da je i alkohol uticao na ovakve okolnosti.

Možda će situacija biti bolja ukoliko fudbaleri Turske vrate stvari na pravi kolosek, a naredni meč igraju protiv Paragvaja, da bi poslednji susret bio protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: D.B.