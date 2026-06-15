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DILAN OSETKOVSKI NAPUŠTA PARTIZAN? Traži previše novca od crno-belih...

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Dilan Osetkovski napušta Partizan zbog finansijskih nesuglasica. Crno-beli ne planiraju da mu produže ugovor nakon isteka sezone.

Dilan Osetkovski će po svemu sudeći napustii Partizan.

Crno-beli ne planiraju da produže saradnju sa američkim krilnim centrom, kome je ugovor istekao po završetku sezone.

Glavni razlog zbog kojeg neće doći do nastavka saradnje jesu finansijski uslovi koje Osetkovski traži za novi ugovor, a koje u Humskoj ne smatraju prihvatljivim.

Amerikanac je u Evroligi prosečno beležio 7,2 poena i 2,9 skokova po utakmici, dok je u ABA ligi imao nešto bolji učinak sa 8,4 poena i 2,9 uhvaćenih lopti.

Autor: Jovana Nerić

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