Radomir Koković na startu priprema: Biće odlazaka i dolazaka, cilj da nove igrače brzo integrišemo

Šef stručnog štaba Železničara Radomir Koković na startu priprema za novu sezonu najavio je šta sve čeka njegov tim u narednim danima, kao i kakav je plan priprema.

– Pre svega, drago mi je da ponovo vidim momke posle nekog vremena. Nadam se da su se odmorili i da su spremni za ono što nas čeka. Mi smo pretrpeli, a tek ćemo pretrpeti ozbiljne promene u igračkom kadru. Pričamo o nosiocima naše igre iz prethodne sezone. Naš cilj, pre svega moj i mog stručnog štaba, jeste da igrače koji budu dolazili što pre integrišemo u naš sistem kako bismo spremno dočekali izazove koji nas očekuju veoma brzo – istakao je Koković.

Potom je otkrio plan rada.

– Plan je da radimo do 26. juna ovde u Pančevu. Odigraćemo jednu kontrolnu utakmicu sledeće srede, a nakon toga se pakujemo i idemo u Sloveniju na završni deo priprema, gde ćemo ostati do nedelju dana pred početak sezone. Jaki su protivnici, zaista. Ja sam insistirao da to budu maksimalno kvalitetne ekipe. U pitanju su timovi iz Austrije, Mađarske i Slovenije, među boljima u svojim ligama. Nama će značiti da se odmerimo sa takvim ekipama jer pretpostavljam da nas u Evropi očekuju protivnici sličnog kvaliteta, naravno u zavisnosti od žreba. To je otprilike taj nivo, a ujedno će nam takve utakmice poslužiti da se što bolje pripremimo za početak sezone u Srbiji.

Aktivnosti na polju transfera će biti i narednih dana, posle odlaska Stefan Pirgića u Viktoriju iz Plzenja.

– Odlazaka će sigurno biti još nekoliko, a biće i dolazaka. Mi smo počeli pripreme sa 12–13 igrača, ali ne upadamo u paniku. Znamo šta radimo, sve je to deo plana i procesa. Što se tiče Stefana Pirgića, i drago mi je i krivo mi je. Drago mi je zato što je prirodno da igrač njegovih kvaliteta nastavi svoj razvoj u jačoj ligi i većem klubu. Neizmerno mi je drago zbog njega jer je to svojim radom i kvalitetom zaslužio. To je ujedno i potvrda da mi u ovom klubu radimo nešto kako treba. Moramo da se pomirimo sa tim da će najbolji igrači odlaziti. To je filozofija našeg kluba. Mi smo razvojni klub i jednostavno moramo da naučimo da živimo sa tim i da momke koji odu adekvatno zamenimo. Krivo mi je zbog toga što je Stefan bio projektovan kao jedan od nosilaca igre u ovoj sezoni. Profil takvog igrača je veoma teško pronaći. Siguran sam da ne možemo da pronađemo identičnu zamenu, ali ćemo pokušati da dovedemo maksimalno kvalitetno pojačanje koje će moći da odgovori našim zahtevima.

Železničar će u sredu saznati rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

– Nisam detaljno pogledao spisak. Znamo otprilike o kojim ekipama se radi. Veliki je raspon kvaliteta, zaista ima mnogo ekipa. Postoje izuzetno kvalitetni timovi, ali i oni nešto manje kvalitetni. Znaćemo nešto više tokom sutrašnjeg dana kada dobijemo skraćeni spisak potencijalnih protivnika i kada budemo znali sa kojih pet-šest ekipa možemo da se sastanemo u drugom kolu. Zato bih konkretniji komentar ostavio za sutra ili za sredu – zaključio je Koković.

Autor: D.B.