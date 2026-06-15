SKANDAL POTRESA ŠPANIJU! Reprezentativac suđen na osam i po godina zatvora zbog silovanja

Nekadašnji španski reprezentativac Rafa Mir osuđen je na osam i po godina zatvora zbog seksualnog napada i nanošenja teških telesnih povreda.

Ogromne nade polagao je španski fudbal i Rafu Mira, ali umesto bogate karijere nekadašnji biser će veliki deo života morati da provede iza rešetaka. Pokrajinski sud u Valensiji danas je doneo presudu i nekadašnjem reprezentativcu "furije" izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od osam i po godina zbog seksualnog napada i nanošenja teških telesnih povreda.

Zatvorska kazna stupa na snagu odmah, a pored višegodišnje robije Rafu Mira čekaju i finansijske konsekvence budući da je sud odredio odštetu od 64.000 evra. Španski mediji navode da će bivši as Valensije imati pravo žalbe, ali da su male šanse da odluka nadležnih institucija bude drugačija. Navodno, najviše što može da dobije je umanjenje kazne i nekoliko meseci manje iza rešetaka...

Zajedno sa Mirom osuđen je i njegov prijatelj, takođe fudbaler - Pablo Hara, koji je proglašen krivim za seksualni napad, narušavanje moralnog integriteta i lakše telesne povrede. I njega čeka robija, ali četiri puta kraća budući da će iza rešetaka provesti dve godine.

Nakon izricanja presude Rafa Mir će morati da stavi tačku na svoju karijeru. Iako je minulu sezonu proveo u Elčeu, teško je za očekivati da će španski klub otkupiti njegov ugovor od Sevilje. Sa druge strane, Andalužani će pokušati da raskinu ugovor sa nekadašnjim reprezentativcem Španije i to na njegovu štetu. Podsećamo, Rafa Mir je u karijeri nastupao još za Valensiju, Vulverhempton i Notingem Forest, dok je za "furiju" sakupio šest utakmica.

Autor: Jovana Nerić