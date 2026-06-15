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ŠOK! Panatinaikos smenio Ergina Atamana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ergin Ataman nije više trener Panatinaikosa! Posle tri godine saradnje, grčki velikan zvanično se oprostio od turskog stručnjaka koji je klubu doneo povratak na evropski vrh i jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji.

Panatinaikos je vest potvrdio emotivnim video-snimkom objavljenim na društvenim mrežama, uz kratku poruku: „Hvala ti, Ergin.“

Time je stavljena tačka na mandat trenera koji je u Atinu stigao leta 2023. godine sa zadatkom da vrati slavni klub među najbolje ekipe Evrope.

Ataman je tokom boravka na klupi „zelenih“ osvojio titulu prvaka Grčke, dva nacionalna kupa i trofej Evrolige, čime je navijačima doneo dugo čekanu radost i povratak pobedničkog identiteta.

Ipak, sezona 2025/26 nije ispunila velika očekivanja. Nakon rezultata koji nisu bili u skladu sa ambicijama kluba, došlo je do rastanka, a Panatinaikos je odlučio da krene u novu eru bez čoveka koji je obeležio prethodne tri godine.

Ataman iza sebe ostavlja dubok trag u Atini i period koji će navijači dugo pamtiti, dok se sada čeka odluka uprave o tome ko će preuzeti jedan od najzahtevnijih trenerskih poslova u evropskoj košarci.

Autor: Jovana Nerić

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