ŠOK! Panatinaikos smenio Ergina Atamana! (VIDEO)

Ergin Ataman nije više trener Panatinaikosa! Posle tri godine saradnje, grčki velikan zvanično se oprostio od turskog stručnjaka koji je klubu doneo povratak na evropski vrh i jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji.

Panatinaikos je vest potvrdio emotivnim video-snimkom objavljenim na društvenim mrežama, uz kratku poruku: „Hvala ti, Ergin.“

Time je stavljena tačka na mandat trenera koji je u Atinu stigao leta 2023. godine sa zadatkom da vrati slavni klub među najbolje ekipe Evrope.

Ataman je tokom boravka na klupi „zelenih“ osvojio titulu prvaka Grčke, dva nacionalna kupa i trofej Evrolige, čime je navijačima doneo dugo čekanu radost i povratak pobedničkog identiteta.

Ipak, sezona 2025/26 nije ispunila velika očekivanja. Nakon rezultata koji nisu bili u skladu sa ambicijama kluba, došlo je do rastanka, a Panatinaikos je odlučio da krene u novu eru bez čoveka koji je obeležio prethodne tri godine.

Ataman iza sebe ostavlja dubok trag u Atini i period koji će navijači dugo pamtiti, dok se sada čeka odluka uprave o tome ko će preuzeti jedan od najzahtevnijih trenerskih poslova u evropskoj košarci.

Autor: Jovana Nerić