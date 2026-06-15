PAO krenuo u poslednju ofanzivu na Obradovića! Grci daju sve što imaju da dovedu Željka

Prema pisanju grčkih medija Panatinaikos je spreman da po svaku cenu za novog trenera postavi Željka Obradovića, koji ranije nije želeo da pregovara dok god je Ergin Ataman još uvek u klubu. Sada je ta prepreka prevaziđena.

Panatinaikos je Ergina Atamana video kao višegodišnje rešenje na poziciji šefa stručnog štaba. Taj plan je išao u dobrom smeru, osvojene su titule prvaka Evrope i Grčke, sve je išlo kao po loju...

Međutim, brojni skandali uticali su na to da se Turčin više bavi stvarima van terena, umesto sopstvenim timom. Odmah je došlo do pada rezultata, do nesloge u svlačionici i vrlo brzo je postalo jasno da tako više ne ide, pa je u ponedeljak došlo do prekida saradnje između trenera i kluba.

Odmah zatim grčki portal "Gazeta" je plasirala priču da je PAO spreman da po svaku cenu angažuje Željka Obradovića, koji se i ranije povezivao sa "zelenima", ali nije želeo da pregovara dok god imaju trenera. Sada je ta prepreka prevaziđena.

Kako se navodi, naredni dani mogli bi da budu ključni, jer se očekuje veliki pritisak i intenzivni razgovori oko potencijalnog povratka popularnog Žoca, koji je označen kao apsolutni prioritet Panatinaikosa.



Autor: Jovana Nerić