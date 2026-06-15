VELIKO SRCE SARE ĆIRKOVIĆ! Najbolja srpska bokserka se na Balkan Boxing 8 bori za Anastasijin život! (FOTO+VIDEO)

Najbolja srpska bokserka, Sara Ćirković, biće deo profesionalne bokserske revije 19. juna u Ložionici Balkan Boxing 8, a ona je odlučila da ovaj njen nastup ima humanitarni karakter.

Sara je odlučila da svoje bokserske rukavice sa meča gde joj je protivnica Leticija Amanua iz Gane, koja do sada nema poraz (6 pobeda, 4 nokauta), stavi na aukciju kako bi se skupio novac za lečenje Anastasije Obradović iz Ljubovije.

Biće to borba dve neporažene bokserke, a Sara je uoči svog nastupa zamolila sve koji su u mogućnosti da pomognu Anastasiji Obradović.

Anastasija je 1. decembra 2024. godine doživela tešku saobraćajnu nesreću, posle čega je počela borba da se oporavi i ponovo normalno živi. Porodica vodi bitku da Anastasiju prebace u Univerzitetsku bolnicu u Cirihu, gde je neophodan novac od 400.000 evra.

- Ćao svima. Kao što već znate, svoj profesionalni meč koji će se održati u Beogradu 19. juna posvetila sam humanitarnoj akciji za Anastasiju Obradović iz Ljubovije. Verujem da sport ima najveću vrednost kada može nekome da pomogne, zato vas pozivam da pokažemo humanost i podršku. Želim da vas pozovem da učestvujete u aukciji bokserskih rukavica i ja taj dan bokosvati, a sav prihod će ići za Anastasijino lečenje.

U narednim danima ćemo objavljivati na koji način možete da pomognete. Hvala vam od srca na svakoj podeljenoj objavi, poruci i podršci i hajde da zajedno pokažemo kako možemo da se borimo i da pomognemo nekome kome je pomoć zaista potrebna – poručila je Sara Ćirković.

Anastasiji možete da pomognete na sledeći način:

- Slanjem SMS poruke 1983 na 3030

- Uplatom na dinarski račun: 160-6000002579411-88

- Uplatom na devizni račun: 160-6000002580787-34 IBAN: RS35160600000258078734 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Pored Sare Ćirković, na Balkan Boxing 8 ćemo imati još šest borbi – Tomislav Vukomanović brani WBC international silver titulu, a rival mu je neporaženi šampion Afrike Derik Kvej. Bore se i Vaso Bakočević i Dušan Džakić, MMA legende koje će se oprobati u profi ringu, a čekaju nas i spektakularne borbe u duelima Marko Marić – Nejc Petrič, Darko Stevanović – Georgi Umekašvili, Leo Cvitanović – Merab Turkadze, Benjamin Poturak – Kristijan Farkaš.

Autor: Jovana Nerić