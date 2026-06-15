SKANDAL NA MUNDIJALU! Tunis se raspao posle 'petarde', selektor dobio otkaz zbog sina!

Kormilar afričkog tima Sabri Lamuši smenjen nakon teškog poraza od Švedske od 5:1 u uvodnoj utakmici Svetskog prvenstva.

Posle utakmice i teškog poraza u taboru ove reprezentacije navodno je došlo do fizičkih sukoba. Lamuši, bivši trener Notingem Foresta i Kardifa, preuzeo je Tunis u januaru i vodio ovaj tim u samo pet utakmica.

Prema navodima tuniske radio stanice "Mosaiq FM", čelnici Fudbalskog saveza zakazali su hitan sastanak kako bi razgovarali o Lamušijevoj budućnosti. Njegov pomoćnik i bivša zvezda Sanderlenda Vahbi Hazri pominje se kao mogući naslednik, a u međuvremenu, novinar Romen Molina je takođe objavio kako je "Sabri Lamuši bivši selektor Tunisa".

Ista radio stanica je, pozivajući se na svedoka, izvestila o tuči između navijača i Lamušijevog sina, čija uloga u štabu nije bila jasno definisana. Suočen sa pitanjima o prisustvu svog sina, Lamuši je novinarima dao opširan odgovor.

- Odgovoriću vam prvo kao otac, a zatim kao trener. Jasno je da postoje porodične veze, ali moj sin ne učestvuje u odabiru igrača. On je ovde jer radi na svojoj tezi. Nema zvaničnu ulogu, nije na terenu. I dok sada govorimo, nije ovde, neprijatno mu je - rekao je Lamuši.

- Znaš li gde je on? Sa svojom bakom, mojom majkom i mojom sestrom. Juče je bio Bajram, pa nas je majka posetila. Hoćeš li me sada kritikovati zato što mi je majka u hotelu - upitao je Lamuši.

- Hajde da se uozbiljimo, postavimo prava pitanja i učinimo sve da zaštitimo svoje interese. Šta je u našem interesu: da razgovaramo o nebitnim stvarima ili da se fokusiramo na to kako igraju Austrija i Belgija i kako ćemo se pripremiti za te utakmice? Ja, kao i svi vi, zaista želim da prođemo u drugi krug. Da li zaista mislite da ću odgovoriti na ono što piše na društvenim mrežama - zaključio je Lamuši.

Autor: Jovana Nerić