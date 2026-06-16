PARTIZAN U LIGI ŠAMPIONA POSLE 13 GODINA: Crno-beli dobili specijalnu pozivnicu iz Evrope

Partizan će prvi put nakon 15 godina igrati elitno evropsko takmičenje.

Najavljeno je da će crno-beli dobiti specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona, a deluje da je to i ispunjeno.

Partizan će naredne sezone, nakon 13 godina, ponovo zaigrati u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport" EHF je odlučio da pošalje poziv u Beograd pa će šampion Srbije predstavljati našu zemlju u Ligi šampiona.

Navodi se da su u prostorijama evropske kuće rukometa u Beču odabrali Partizan, ali da će klub biti pod budnim okom nadležnih organa koji će pratiti dešavanja na tribinama.

Čelnici EHF-a su, navodno, već obavestili Partizan šta se očekuje od organizacije na utakmicama koje će biti odigrane u Beogradu, a svaki incident na tribinama bi mogao da bude žestoko sankcionisan.

U svakom slučaju, vest o povratku u Ligu šampiona je velika za srpski rukomet, a posebno za nacijače crno-belih.

Problem bi mogao da predstavlja nedostatak dvorana. Na Banjici ne može da se igra Liga šampiona, dok su Beogradska Arena i dvorana Aleksandar Nikolić rezervisane za treninge i utakmice košarkaša, ali to je problem o kojem će biti priče u predstojećem periodu.

Autor: Pink.rs