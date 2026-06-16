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NEJMAR ZABRINUO NACIJU: Brazilski as propustio trening, podvrgnut novim medicinskim pregledima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Brazilski fudbaler Nejmar nije trenirao sa nacionalnim timom pošto je podvrgnut novim medicinskim pregledima, preneo je danas AP.

Nejmar je u ponedeljak bio na pregledima u lokalnoj klinici zbog povrede lista desne noge. Pojedini mediji su objavili da je postojala mogućnosti da se Nejmar priključi saigračima na pripremama za utakmicu sa Haitijem na Svetskom prvenstvu, ali je fudbaler Santosa morao na dodatne preglede. Brazilska fudbalska konfederacija još nije objavila rezultate pregleda.

Nejmar (34) se povredio 17. maja dok je igrao za Santos, a još je neizvesno kada bi mogao da zaigra za Brazil na SP. On nijednom nije obavio puni trening sa ekipom otkako se reprezentacija priprema u Nju Džersiju. Brazilski mediji su preneli da se lekarski tim reprezentacije nada da bi Nejmar mogao da bude spreman za nokaut fazu na Mundijalu.

Fudbaleri Brazila su u prvom kolu grupe C na SP odigrali nerešeno sa Marokom (1:1), a naredni meč će odigrati 20. juna protiv Haitija.

Autor: D.S.

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