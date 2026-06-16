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ŠOK NA MUNDIJALU: Favorizovani Urugvaj jedva izvukao bod protiv hrabre Saudijske Arabije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Marta Lavandier ||

Fudbaleri Saudijske Arabije i Urugvaja odigrali su nerešeno 1:1 u Majamiju, u okviru prvog kola Grupe H Svetskog prvenstva. Iako su "Urusi" važili za apsolutnog favorita, četa selektora Marsela Bijelse prikazala je jalovu igru i na kraju morala da se zadovolji samo bodom protiv izuzetno disciplinovanog protivnika.

Foto: Tanjug AP/Marta Lavandier

"Urusi" bez ritma, Saudijci kažnjavaju

Urugvaj je na Mundijal stigao bez ijednog odigranog pripremnog meča u junu, što se jasno videlo na terenu. Prvih 45 minuta proteklo je u znaku nesigurne igre dvostrukog prvaka sveta. Saudijska Arabija, koju sa klupe predvodi Jorgos Donis, strpljivo je čekala svoju šansu.

Nakon nekoliko opasnih situacija pred golom Saudijaca, gde se istakao njihov golman Mohamed Al-Ovais, stigla je kazna. U 41. minutu, nakon kornera i odbijene lopte, najsnalažljiviji je bio Abdulelah Al-Amri, koji je matirao iskusnog Fernanda Musleru za vođstvo od 1:0.

Foto: Tanjug AP/Marta Lavandier

Pritisak se isplatio tek u finišu

U drugom poluvremenu Urugvaj je zaigrao znatno agresivnije. Manuel Ugarte je u 61. minutu uzdrmao stativu, a Federico Valverde je u nekoliko navrata stavio na muke odbranu Saudijske Arabije. Pritisak je postajao sve jači, ali je golman Al-Ovais bio prava "hobotnica", zaustavljajući sve udarce južnoameričke selekcije.

Ipak, upornost se isplatila u 80. minutu. Nakon udarca Federica Vinjasa glavom, lopta se odbila do Maksija Arauha, koji iz neposredne blizine konačno pronalazi put do mreže za izjednačenje. U završnici meča Urugvaj je pokušao da dođe do potpunog preokreta, ali je odbrana Saudijaca ostala čvrsta.

Foto: Tanjug AP/Marta Lavandier

Grupa H potpuno izjednačena

Ovim rezultatom, nakon remija Španije i Zelenortskih Ostrva (0:0), tabela Grupe H je potpuno izjednačena – sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod. U narednom kolu Urugvaj očekuje duel sa Zelenortskim Ostrvima, dok će se Saudijska Arabija suprotstaviti Španiji.

SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ 1:1 (1:0)

Strelci: Al-Amri (41) za Saudijsku Arabiju, M. Arauho (80) za Urugvaj

Stadion: Majami

Sudija: Mauricio Mariani (Italija)

Autor: D.S.

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