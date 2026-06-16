ŽELEZNIČAR U NOVOM RUHU PRED EVROPU: Pogledajte kako izgledaju renovirane svlačionice (FOTO)

U susret istorijskom nastupu na evropskoj sceni, FK Železničar ne miruje ni van terena! Klub je napravio važan korak u unapređenju infrastrukture, a stadion je pred početak nove sezone dobio potpuno novi sjaj – renovirane svlačionice koje zadovoljavaju najviše svetske standarde.

Moderni uslovi za fudbalske ambicije

Nove svlačionice više nisu samo prostorija za presvlačenje, već moderan centar opremljen vrhunskim nameštajem, funkcionalnim garderobnim elementima i potpuno unapređenim sanitarnim prostorijama. Sve je dizajnirano sa jednim ciljem: da se igračima i stručnom štabu pruži maksimalan komfor i vrhunski uslovi za svakodnevni rad.

Klub koji raste iz dana u dan

Ovaj projekat je jasan pokazatelj ambicija uprave kluba. Dok se prva ekipa priprema za evropske izazove, Železničar paralelno ulaže u bazu, želeći da infrastrukturom prati svoje sportske uspehe.

Savremeni standardi: Svlačionice sada prate nivo najjačih evropskih fudbalskih scena.

Investicija u budućnost: Stvaranje okruženja za napredak svih selekcija kluba.

Spremnost za izazove: Železničar pokazuje da je spreman za Evropu na svim nivoima.

"Evropsko leto je pred vratima, a FK Železničar ga dočekuje spreman – na terenu i van njega", poručuju iz kluba. Nakon istorijskog plasmana, ovo je samo jedan u nizu planiranih koraka ka potpunoj modernizaciji stadiona, čime Železničar potvrđuje da je klub koji ima ozbiljne planove za budućnost.

Navijači s nestrpljenjem očekuju prve utakmice, a igrači sada imaju sve preduslove da na terenu pokažu ono najbolje.

Autor: D.S.