SKANDAL NA MUNDIJALU: Iranci hitno proterani iz Amerike – Ovo je katastrofa, ugnjetavaju nas!

Fudbalska reprezentacija Irana našla se u središtu nezapamćenog političkog skandala na Svetskom prvenstvu. Dok se na terenu bore za prolaz u narednu fazu, "rat" se vodi van njega – selektoru Amiru Galenoiju i njegovim igračima naređeno je da hitno napuste teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, svega nekoliko sati nakon remija sa Novim Zelandom (2:2).

"Odlučuju drugi, mi smo najugnjetavaniji"

Umesto planiranog odmora i oporavka u Kaliforniji, iranski tim je prinudno transportovan nazad u svoju bazu u meksičkoj Tihuani, udaljenu više od 200 kilometara. Selektor Irana nije krio ogorčenje tretmanom koji njegova ekipa trpi od samog početka turnira.

"Nisu nam dali ni vremena da se oporavimo. Posle utakmice su nam samo rekli: 'Morate odmah da krenete'. Ovo je veoma čudno. Izgleda da drugi planiraju umesto nas i da se odluke donose negde drugde. Verujem da je naš tim možda i najviše ugnjetavan na ovom Svetskom prvenstvu", izjavio je vidno razočarani Galenoi.

Taremi: FIFA mora da reaguje!

Prva zvezda tima, napadač Mehdi Taremi, potvrdio je da ekipa prolazi kroz pravi logistički košmar. Prema njegovim rečima, putovanja su praćena iscrpljujućim bezbednosnim proverama, a ovakav tretman direktno utiče na fizičko stanje igrača, koji su tokom meča sa Novim Zelandom patili od grčeva.

"Moramo odmah da napustimo Los Anđeles i to nije dobro za nas. Mislim da FIFA mora da nam pomogne više oko ovoga... Ovo je katastrofa za nas", poručio je Taremi.

Logistički pakao se nastavlja

Situacija za Irance postaje još komplikovanija kada se pogleda raspored. S obzirom na to da su prinuđeni da budu stacionirani u Meksiku, svako putovanje na utakmice u SAD predstavlja ogroman napor.

Naredni izazovi: Irance čeka duel protiv Belgije ponovo u Inglvudu, što znači novu rundu iscrpljujućeg putovanja.

Treće kolo: U poslednjem kolu grupne faze odmeriće snage sa Egiptom u Sijetlu.

Uprkos svim pritiscima, diplomatskim rampama i odbijenim vizama za članove stručnog štaba, selektor Galenoi poručuje da njegov tim neće odustati: "Suočavamo se sa još više prepreka, ali nećemo dozvoliti da nas to spreči da damo sve od sebe."

Autor: D.S.