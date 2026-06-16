AKTUELNO

Fudbal

SKANDALIMA NA MUNDIJALU NIKAD KRAJA! JEDNOM FUDBALERU JE ZABRANJEN ULAZ U SAD! Ova reprezentacija je u ogromnom problemu, Ameri nastavljaju da ih muče!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill ||

Iranskom fudbaleru Mehdiju Torabiju zabranjen je ulaz u SAD, što dodatno komplikuje situaciju za reprezentaciju na Mundijalu.

Iranskom reprezentativcu Mehdiju Torabiju zabranjen je povratak u Sjedinjene Američke Države, gde bi njegova selekcija trebalo da odigra preostala dva meča u grupnoj fazi. Podsetimo, Iran je na otvaranju prvenstva osvojio bod protiv Novog Zelanda odigravši 2:2.

Ovaj nacionalni tim od samog početka Svetskog prvenstva ima velikih problema sa rigoroznim propisima zemlje domaćina. Zbog toga su Iranci bazu morali da smeste u Meksiku, odakle putuju na svaku utakmicu.

Surova politika američkih vlasti prema iranskoj delegaciji najteže je pogodila upravo Torabija, koji će po svemu sudeći propustiti ostatak šampionata. Za razliku od saigrača, on je dobio vizu za samo jedan ulazak u SAD, što je i iskoristio za utakmicu sa Novim Zelandom.


Čelnici iranskog saveza ulažu maksimalne napore kako bi Torabiju obezbedili novu dozvolu za ulazak u Ameriku, ali je ishod potpuno neizvestan kako turnir odmiče.

Autor: D.B.

#Iran

#Mundijal

#SAD

#Skandal

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP USRED RATA PROGOVORIO O MUNDIJALU: Nije me briga da li će oni igrati!

Extra

HOLUVUD NA MUNDIJALU! Porodica Bekam i Tom Kruz došli zajedno: Evo ko se sve našao u loži (VIDEO)

Fudbal

ČUDESNA NOĆ NA MUNDIJALU! Supermoćna Amerika UNIŠTILA Paragvaj... Au, kakav je ovo rezultat!

Auto/Tech

TikTok od nedelje zabranjen u SAD: Postoji samo jedan način da se izvuče

Politika

MILOŠU KOVIĆU ZABRANJEN ULAZAK U HRVATSKU Vučić: Takva arbitrarnost je do sada nezabeležena u Evropi

Politika

OVO JE DOKAZ DA HOĆE HAOS I NASILJE! Pogledajte kako opozicija odgovara na civilizovan poziv vlasti da uđu na sednicu Skupštine: Ne odustaju od divlja