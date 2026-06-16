SKANDALIMA NA MUNDIJALU NIKAD KRAJA! JEDNOM FUDBALERU JE ZABRANJEN ULAZ U SAD! Ova reprezentacija je u ogromnom problemu, Ameri nastavljaju da ih muče!

Iranskom fudbaleru Mehdiju Torabiju zabranjen je ulaz u SAD, što dodatno komplikuje situaciju za reprezentaciju na Mundijalu.

Iranskom reprezentativcu Mehdiju Torabiju zabranjen je povratak u Sjedinjene Američke Države, gde bi njegova selekcija trebalo da odigra preostala dva meča u grupnoj fazi. Podsetimo, Iran je na otvaranju prvenstva osvojio bod protiv Novog Zelanda odigravši 2:2.

What a Joke



🇮🇷🇺🇸 U.S. Gave an Iranian World Cup Player, Mehdi Torabi, a Visa Good for only ONE Entry



Torabi used it for the New Zealand opener in Los Angeles. The moment that match ended, his visa was expired.



The U.S. forced Iran to base in Mexico, leave American soil after… https://t.co/oz1iXf7UEC pic.twitter.com/3q8lpI29p7 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) 16. јун 2026.

Ovaj nacionalni tim od samog početka Svetskog prvenstva ima velikih problema sa rigoroznim propisima zemlje domaćina. Zbog toga su Iranci bazu morali da smeste u Meksiku, odakle putuju na svaku utakmicu.

Surova politika američkih vlasti prema iranskoj delegaciji najteže je pogodila upravo Torabija, koji će po svemu sudeći propustiti ostatak šampionata. Za razliku od saigrača, on je dobio vizu za samo jedan ulazak u SAD, što je i iskoristio za utakmicu sa Novim Zelandom.



Čelnici iranskog saveza ulažu maksimalne napore kako bi Torabiju obezbedili novu dozvolu za ulazak u Ameriku, ali je ishod potpuno neizvestan kako turnir odmiče.

Autor: D.B.