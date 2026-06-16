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ŽELJKO OBRADOVIĆU PONUĐENI SILNI MILIONI DA SE VRATI! Žoc pred najvažnijom odlukom! Cela Evropa čeka njegov odgovor

Izvor: Kurir, Foto: Beta/Branislav Božić ||

Željko Obradović je trenutno u centru pažnje sportske javnosti u Beogradu i Atini, jer se najtrofejniji evropski stručnjak nalazi pred velikom odlukom.

Iako je njegov rastanak sa Partizanom bio emotivan i iznenađujući, Obradovićev renome je toliki da ponude konstantno pljušte, a najkonkretniji je Panatinaikos koji ne žali novac. Kako prenosi Mozzart Sport, grčki velikan je spremio ugovor vredan 5.000.000 evra za tri godine, pa je sada sve na samom Željku.

Poznato je da je Obradović dosledan pravilu da ne pregovara sa drugim timovima dok traje sezona ili dok ti klubovi imaju šefa stručnog štaba. Ta prepreka je sada otklonjena pošto je Panatinaikos u ponedeljak i zvanično prekinuo saradnju sa Erginom Atamanom nakon tri zajedničke sezone.


Prvi čovek Atinjana, Dimitris Janakopulos, koji je u prošlosti imao prilično turbulentan odnos sa Željkom, sada svim silama želi da vrati trenera koji je "Zelenima" doneo čak pet titula prvaka Evrope.

Predstojeći dani razrešiće dilemu da li se popularni Žoc vraća na mesto svojih najvećih klupskih uspeha, da li će preuzeti neki drugi evroligaški tim, ili će pak odlučiti da napravi pauzu i odmori se od košarke.

Autor: D.B.

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