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Za čast, sport i Srbiju! Bokserski savez Srbije od 18. do 21. juna organizovaće plej-of Super lige

Izvor: Kurir, Foto: BSS ||

U konkurenciji za osvajanje laskave titule ekipnog šampiona Srbije je šest klubova: Crvena zvezda (Beograd), “Novi Pazar”, Vitez (Niš), Kalist (Beograd), Patriote (Novi Sad) i KŠ 037 (Kruševac).

Pravo učešća u plej-ofu izborile su po dve najbolje plasirane ekipe iz regionalnih liga Srbije, ukupno osam, ali su od plej-ofa odustali BK “Konstantin” iz Loznice i BK Naissus iz Niša. Ekipe će imati pravo da se takmiče isključivo sa svojom bokserima, koji su ponikli u njihovoj sredini, ili su najmanje šest meseci proveli u klubu.

Voljom žreba, direktno u polufinalu boriće se BK Crvena zvezda protiv BK KŠ 037 za plasman u finale, a u drugom delu kostura žreba, u četvrtfinalu će da boksuju Kalist – Vitez, i Patriote – “Novi Pazar”. Pobedničke ekipe u ova dva poslednje navedena duela boriće se u polufinalu za prolaz u finale plej-ofa, koje će da bude održano u nedelju 21. juna na Zlatiboru.

Foto: BSS

Ekipe će boksere da izvedu u ring u sedam težinskih kategoriji: do 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, i do 90 kg. Pravo učešća će imati samo bokseri u uzrastu seniora (U40) i mladih (U19).

Očekuje se vrhunski sportski program, veliki broj ljubitelja plemenite veštine i borbe koje će odlučiti ko će poneti laskavu titulu ekipnog šampiona Srbije za sezonu 2025/26.

Za čast, sport i Srbiju!

Autor: D.B.

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