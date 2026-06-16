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KATASTROFALNA VEST! Brazil u suzama zbog Nejmara: Karlo Anćeloti na tapetu!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Andre Penner ||

Brazil je u suzama zbog povrede Nejmara na Mundijalu, a selektor Karlo Anćeloti suočava se sa besom navijača. Saznajte više o situaciji.

Nejmar, zvezda brazilske fudbalske selekcije, ima velikih problema sa povredom na ovogodišnjem Mundijalu na tlu Amerike.

Brazil je u prvom kolu grupne faze remizirao sa Marokom (1:1), a Nejmar je duel u Nju Džerziju gledao sa tribina.

Kako sada stvari stoje, Nejmar sigurno neće igrati u grupnoj fazi. Povređen je, nije fizički spreman da igra fudbal ni minut, tvrdi selektor Brazila Karlo Anćeloti - zbog čega su navijači "selesaa" besni.

Fudbalski savez Brazila ne daje nikakve informacije uopšte o povredi Nejmara. Poslednjih nedelja objavljivana su samo štura saopštenja, bez konkretnih detalja, dok je Ančeloti na konferencijama izbegavao direktne odgovore.


Brazil narednu utakmicu igra protiv Haitija i tada ćemo više znati o statusu Nejmara!

Autor: D.B.

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