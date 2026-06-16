KATASTROFALNA VEST! Brazil u suzama zbog Nejmara: Karlo Anćeloti na tapetu!

Brazil je u suzama zbog povrede Nejmara na Mundijalu, a selektor Karlo Anćeloti suočava se sa besom navijača. Saznajte više o situaciji.

Nejmar, zvezda brazilske fudbalske selekcije, ima velikih problema sa povredom na ovogodišnjem Mundijalu na tlu Amerike.

Brazil je u prvom kolu grupne faze remizirao sa Marokom (1:1), a Nejmar je duel u Nju Džerziju gledao sa tribina.

🇧🇷 Ancelotti estuda 'correção de rota' na Seleção Brasileira contra o Haiti.



Os jogadores entendem que será necessário fazer correções, e Ancelotti parece disposto a mudar. Internamente, a avaliação é de que há tempo para isso.



Além de reconhecer o mérito do Marrocos, a… pic.twitter.com/Ev7J07fls2 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) 16. јун 2026.

Kako sada stvari stoje, Nejmar sigurno neće igrati u grupnoj fazi. Povređen je, nije fizički spreman da igra fudbal ni minut, tvrdi selektor Brazila Karlo Anćeloti - zbog čega su navijači "selesaa" besni.

Fudbalski savez Brazila ne daje nikakve informacije uopšte o povredi Nejmara. Poslednjih nedelja objavljivana su samo štura saopštenja, bez konkretnih detalja, dok je Ančeloti na konferencijama izbegavao direktne odgovore.



Brazil narednu utakmicu igra protiv Haitija i tada ćemo više znati o statusu Nejmara!

Autor: D.B.