BRAVO! Međedović u osmini finala turnira u Londonu

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala turnira u Londonu, pošto je večeras u prvom kolu pobedio 24. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle dva seta, 7:6, 7:6.

Ni Međedović, ni Rinderkneš nisu osvojili nijedan brejk u današnjem meču.

Međedović, 67. igrač sveta, je do plasmana u osminu finala došao pobedom od 7:5 u taj-brejku prvog seta, kao i trijumfom 7:4 u taj-brejku drugog seta.

Srpski teniser će u osmini finala igrati protiv 33. igrača sveta Francuza Uga Embera.

Autor: D.B.