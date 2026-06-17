PREMINUO OTAC NEMANJE BJELICE! Klub objavio tužnu vest i poslao podršku proslavljenom košarkašu

Bivši NBA šampion Nemanja Bjelica izgubio je oca, saopštio je klub Bahčešehir.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, reprezentativac Srbije i NBA šampion Nemanja Bjelica suočio se sa velikim porodičnim gubitkom - preminuo je njegov otac Milovan Bjelica.

Tužnu vest je potvrdio turski klub Bahčešehir, gde je Bjelica prethodnih sezona obavljao funkciju sportskog direktora. Klub se tim povodom oglasio i uputio poruku podrške bivšem funkcioneru.

We are deeply saddened to learn of the passing of Milovan Bjelica, father of our former Sports Director Nemanja Bjelica. We extend our heartfelt condolences to Nemanja Bjelica, his family and loved ones during this difficult time.



Eski Sportif Direktörümüz Nemanja Bjelica’nın… pic.twitter.com/B2gBhofFg0 — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) 16. јун 2026.

U saopštenju se navodi da su u klubu duboko potreseni vestima o smrti Milovana Bjelice, uz izraze saučešća porodici i prijateljima u ovim teškim trenucima.

"Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", navodi se u objavi turskog kluba.

Nakon objave, na društvenim mrežama su počele da pristižu poruke podrške i saučešća upućene Nemanji Bjelici, dok se ostali njegovi bivši klubovi za sada nisu oglašavali.

Autor: Iva Besarabić