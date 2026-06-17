'OVU BOL ČUVAM SAMO ZA SEBE' Nemanja Bjelica se oprostio od oca - Ove reči KIDAJU DUŠU

Srpski košarkaš i bivši NBA šampion Nemanja Bjelica oprostio se od oca Milovana emotivnim rečima koje su dirnule javnost.

Milovan Bjelica, otac našeg proslavljenog košarkaša preminuo je u 75. godini života.

Nakon porodične tragedije Nemanja je objavio čitulju u kojoj je otkrio koliko mu je tata značio tokom života i karijere. Bivši reprezentativac nije krio tugu zbog gubitka čoveka kojeg je smatrao svojim najvećim osloncem.

"Ostao sam bez svog najvećeg oslonca. Umro je moj tata"

"Dobri moj Milovane, ovu bol čuvam samo za sebe. Ceo život si posvetio meni. Nastavljam da se borim sam. Mirno spavaj, neću te izneveriti. Voli te tvoj Nemanja", poručio je Nemanja Bjelica.

Podsetimo, saučešće Nemanji i njegovoj porodici uputio je i košarkaški klub Bahčešehir, gde je Bjelica prethodnih sezona obavljao funkciju sportskog direktora.

We are deeply saddened to learn of the passing of Milovan Bjelica, father of our former Sports Director Nemanja Bjelica. We extend our heartfelt condolences to Nemanja Bjelica, his family and loved ones during this difficult time.



Eski Sportif Direktörümüz Nemanja Bjelica’nın… pic.twitter.com/B2gBhofFg0 — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) 16. јун 2026.

Autor: Iva Besarabić