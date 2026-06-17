ALIMPIJEVIĆ OBJAVIO SPISAK - NIKOLA JOKIĆ JE NA NJEMU! Selektor odabrao igrače za važne utakmice Orlova

Na spisku se nalazi 18 košarkaša, a među njima je, kao što je i najavljeno, Nikola Jokić, između ostalih.

Spisak Srbije za utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo:

Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

Uskoro opširnije.

Autor: Iva Besarabić