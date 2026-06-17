AKTUELNO

Košarka

ALIMPIJEVIĆ OBJAVIO SPISAK - NIKOLA JOKIĆ JE NA NJEMU! Selektor odabrao igrače za važne utakmice Orlova

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Na spisku se nalazi 18 košarkaša, a među njima je, kao što je i najavljeno, Nikola Jokić, između ostalih.

Spisak Srbije za utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo:

Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

Uskoro opširnije.

Autor: Iva Besarabić

#Denver Nuggets

#Košarka

#MVP

#Nikola Jokić

#Reprezentacija

#Srbija

#nba liga

POVEZANE VESTI

Košarka

Pešić ima spisak za Evrobasket - Da li je ovo 12 putnika za Rigu?

Košarka

Zvanično: Nikola Jokić proglašen za najboljeg košarkaša

Košarka

Nikola Jokić dobio himnu: Navijači Denvera u transu zbog 'Somborskog geganja' (VIDEO)

Košarka

ŠOK! Nikola Jokić napušta Denver?

Ostali sportovi

NIKOLA JOKIĆ STIGAO NA FINALE LIGE ŠAMPIONE! Napravio je dar-mar u loži posle gola Arsenala! (VIDEO)

Košarka

DOKLE VIŠE? Nikola Jokić opet na udaru: Razlog bizaran (VIDEO)