Prvi utisci Radomira Kokovića i Bojana Šaranova posle žreba za kvalifikacije za Ligu konferencije

Na žrebu u Nionu, Železničar je dobio portugalsku Bragu za protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Odmah posle žreba, utiske o rivalu podelili su šef stručnog štaba Radomir Koković i sportski direktor Bojan Šaranov.

– Izvukli smo verovatno najkvalitetniju ekipu u takmičenju, koja je igrala polufinale Lige Evrope pre dva meseca, i ne treba trošiti reči o njihovom kvalitetu. Železničar će biti sve ono što je bio i prethodne sezone – hrabar, borben i prepoznatljiv. Uradićemo sve da dostojno reprezentujemo našu ligu i našu zemlju – rekao je trener Železničara Radomir Koković.

U sličnom tonu je govorio i sportski direktor Bojan Šaranov.

– Veliki izazov za nas, ali i sjajna prilika da se odmerimo sa ekipom koja je prošle sezone igrala polufinale Lige Evrope. Priželjkivao sam jakog protivnika kako bismo videli kako veliki klubovi funkcionišu i kako bi naši igrači dodatno sazreli. Da bismo napredovali kao klub, moramo da igramo protiv najjačih ekipa – poručio je Šaranov.

Potom je dodao:

– Mislim da ćemo, bez obzira na ishod, kroz ove utakmice porasti kao klub. Sa kim god da igramo, nastupićemo viteški i sportski. Pripremaćemo se da dočekamo utakmice na najbolji mogući način, a uz znanje i malo sreće možemo da ostvarimo dobar rezultat – zaključio je Šaranov.

Prva utakmica na programu je 23. juna u Pančevu. Revanš je sedam dana kasnije u Portugalu.

Autor: Iva Besarabić