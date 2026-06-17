Poraz u Ligi nacija: Odbojkašice Srbije izgubile od Japana

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Japana rezultatom 3:2, po setovima 20:25, 26:24, 18:25, 32:30, 15:7 u prvom meču grupe B druge sedmice Lige nacija, koja se igra u filipinskom Pasig Sitiju.

Meč je trajao 136 minuta. Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, dok je Nina Čajić zabeležila 18.

U reprezentaciji Japana najbolja je bila Maju Išikava sa 24 poena, dok je Jukiko Vada dodala 20.

Odbojkašice Srbije su prvi set dobile rezultatom 25:20, a Japan je u drugom uzvratio sa 26:24. Izabranice Zorana Terzića su treći deo meča rešile u svoju korist sa 25:18.

Velika borba viđena je u četvrtom setu. Odbojkašice Srbije nisu uspele da iskoriste pet meč lopti u četvrtom setu, koji je na kraju pripao selekciji Japana rezultatom 32:30.

Japanske odbojkašice su peti set dobile sa 15:7 i stigle su do novog, petog trijumfa u LN, dok je Srbija zabeležila četvrti uzastopni poraz.

Odbojkašice Srbije će naredni meč u Pasig Sitiju odigrati sutra od 14 časova protiv Italije. Srpske odbojkašice potom očekuju dueli protiv Dominikanske Republike (petak, 10.00) i Sjedinjenih Američkih Država (nedelja, 6.00).

Srbija se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli LN sa šest bodova, dok je Japan na drugoj poziciji sa 13.

Autor: Marija Radić