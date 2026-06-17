'ON BRILJIRA IZ SEZONE U SEZONU' Ronaldo priznao: Lionel Mesi je najbolji fudbaler svih vremena

Nekadašnji brazilski reprezentivac Ronaldo izjavio je danas da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je jutros Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici J grupe na SP, uz het-trik Mesija.

Mesi je izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Mundijalima.

"Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion", izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 200 utakmica i postigao je 120 golova.

"Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige", dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.

Autor: Marija Radić