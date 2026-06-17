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TUGA U FRANCUSKOJ: Umro legendarni trener

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Trener francuskog Bresta Erik Roj preminuo je u 59. godini.

Roj je bolovao od raka pankreasa više od tri godine, međutim, on je i pored toga predvodio Brest do istorijskog uspeha u sezoni 2023/24 kada je uspeo da ovaj klub uvede u Ligu šampiona, nakon što je klub osvojio treće mesto u Ligi 1.

Trener francuskog Bresta Erik Roj preminuo je u 59. godini.

Upravo je te sezone Erik Roj proglašen trenerom sezone, pošto je uspeh Bresta bio neverovatan.

Erik Roj imao je i veoma dobru igračku karijeru, nastupao je za Nicu, Lion, Marsej, Sanderlend, Troa, Rajo Valjekano. Igrao je na poziciji veziste.

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Autor: Marija Radić

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