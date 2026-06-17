SENZACIJA NA MUNDIJALU: Kongo otkinuo bod Portugalu i ušao u istoriju

Fudbaleri Konga napravili su ogromnu senzaciju na Mundijalu, pošto su večeras u prvoj utakmici grupe K remizirali protiv Portugala - 1:1.

Portugalci su ušli u meč furiozno i poveli već na samom startu utakmice. Pedro Neto je u 6. minutu poslao hirurški precizan centaršut, a Žoao Neveš se odlično snašao u kaznenom prostoru i udarcem glavom smestio loptu u mrežu za rano vođstvo.

Kongo je uzvratio nekoliko minuta kasnije preko Vise, koji je stvorio prvu ozbiljnu priliku za svoj tim, ali je šutirao pored gola. Portugal je ubrzo imao kolosalnu šansu da duplira prednost, Bruno Fernandes je sjajno proigrao Mendeša čiji je udarac golman odbranio, da bi na odbijenu loptu naleteo igrač Mančester junajteda, ali je bio neprecizan.

U nastavku prvog poluvremena Portugalci su konstantno pokušavali da uposle Kristijana Ronalda, ali je odbrana Konga radila besprekoran posao, potpuno neutralisavši jednog od najboljih fudbalera sveta.

Kada se činilo da će se na odmor otići s prednošću favorita, usledio je potpuni šok za Portugalce u sudijskoj nadoknadi. Nakon jednog prekida, Visa je bio najviši u skoku i glavom doneo izjednačenje. Bio je to istorijski trenutak za ovu afričku naciju, s obzirom na to da im je ovo bio prvi pogodak ikada na Svetskim prvenstvima.

Portugal y RD Congo, a mano. 🤝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 17. јун 2026.

U drugom poluvremenu igra se potpuno rasplamsala. Portugal je preuzeo inicijativu i krenuo u silovitu ofanzivu kako bi što pre vratio prednost. To im je zamalo pošlo za rukom u 55. minutu kada je Neveš odlično uposlio Žoaoa Kansela, koji je zatresao mrežu, ali je slavlje prekinuto jer se defanzivac prethodno našao u ofsajdu.

Samo nekoliko minuta kasnije, Kongo je bio na korak od potpunog preokreta. Bakambu se našao u sjajnoj poziciji i snažno šutirao, ali je pogodio stativu, čime je propala kolosalna prilika da njegova reprezentacija prvi put na meču dođe do vođstva.

Nastavili su Portugalci sa pritiskom do samog kraja, ali nisu uspeli da pronađu put do mreže i dođu do izjednačenja, pa je Kongo uspeo da osvoji zaslužen bod i tako priredi prvorazrednu senzaciju.

Autor: Marija Radić