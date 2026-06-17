SPEKTAKL U DALASU SA 6 GOLOVA: Englezi uništili Hrvate u drugom poluvremenu (FOTO+VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je večeras Hrvatsku rezultatom 4:2 u prvoj utakmici L grupe na Svetskom prvenstvu.

Pred 90.000 gledalaca u Dalasu Englezi su, posebno u drugom poluvremenu, opravdali ulogu favorita, a Hrvate je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković.

Strelci za Englesku bili su Hari Kejn u 12, iz ponovljenog penala i 42, Džud Belingem u 47. i Markus Rašford u 85. minutu.

Golove za Hrvatsku postigli su Martin Baturina u 36. i Petar Musa u 45+5. minutu.

Drugo poluvreme: Engleska - Hrvatska 4:2

90+6' - Kraj utakmice!

90+5' - Šta je uradio Kejn. U idealnoj prilici je bio Joško Gvardiol. Sa nekoliko metara je šutirao štoper Mančester sitija, a kapiten Engleske se sjajno postavio i izblokirao je taj pokušaj.

85' - GOOOOOL! Krenuli su "vatereni" u napad i to je ostavilo dosta prostora. Saka je došao do lopte, proigrao Markusa Rašfroda, koji se oslobodio čuvara, a onda sjajnim udarcem duplirao prednost svoje selekcije.

82' - Čudesni Livaković. Protutnjao je po desnoj strani Džed Spens, šutirao dobro, no u šut mu je ušao golman Hrvatske i sprečio ga da postigne gol.

68' - Splasnuo je pritisak Engleske. Hrvatska još uvek nije ozbiljnije zapretila u ovom delu utakmice.

57' - Začarao je mrežu u ovim trenucima golman Dinama. Ovoga puta je dva puta zaustavio pokušaj Kejna.

56' - Neverovatno kako ovo nije gol. Dve nestvarne odbrane upisao je Livaković. Najpre je zaustavio pokušaj O'Rajlija, a potom i Gordona. "Gordi albion" je pritisnuo rivala u drugom poluvremenu.

49' - Opet prilika. Sam je na drugoj strani ostao O'Rajli koji je probao glavom, no poslao je loptu pored gola. Vrlo opasan je tim Tomasa Tuhela iz prekida.

48' - Odmah nova šansa za fudbalera Real Madrida. Sada mu je Livaković odbranio udarac i sprečio ga da odvede Englesku na "+2".

47' - OPET POGODAK! Pršti sve na ovoj utakmici. Kakav početak drugog poluvremena "gordi albiona". Fantastičnu loptu dobio je Džud Belingem, stuštio se ka golu rivala, šutirao iskosa sa desne strane i Livaković nije mogao ništa da uradi.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Engleska - Hrvatska 2:2

45+5' - GOOOOOOL! Fantastična akcija Hrvata. Ivan Perišić je glavom prebacio loptu za Musu koji je iz prve šutirao i matirao Pikforda. To je bilo sve što se tiče prvog poluvremena.

45+3' - Još jedan pokušaj Hrvata iz daljine. Tukao je Mario Pašalić, no loše je to bilo i daleko od gola.

45+1' - Probao je Ris Džejms direktno iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali samo je pogodio živi zid.

45' - Prvo poluvreme je produženo za pet minuta.

42' - NOVI GOL! Kakav je napadač i strelac Hari Kejn. Deklan Rajs je izveo korner, a fudbaler Bajerna je ostao sam i glavom je zakucao loptu u mrežu rivala.

36' - GOOOOOL! Kakav pogodak je postigao Martin Baturina. Sjajnu loptu mu je ostavio Sučića, a fudbaler Koma je tukao iz prve i matirao je golmana Engleske.

29' - Hrvatska do sad nije ništa pokazala. Ne može da pronađe način da ugrozi Džordana Pikforda.

16' - Opasan napad Engleske. Raspoložen je Madueke. Prošao je po desnoj strani, ali njegov pokušaj je izblokiran i od svega nominalni domaćin je dobio korner.

12' - GOOOOOL! Engleska je povela. Dva puta ne greši sa bele tačke kapiten "gordi albiona". Ovoga puta je prevario Livakovića i pogodio mrežu.

10' - NEMA GOLA! Odbranio je Dominik Livaković udarac Harija Kejna. Pročitao ga je sjajno čuvar mreže Dinama iz Zagreba. Ipak, jedanaesterac će biti ponovljen, jer je on sa obe noge bio ispred linije što nije dozvoljeno.

9' - PENAL! Neoprezan je bio Luka Modrić. Madueke je povukao loptu, a kapiten "varetenih" ga je oborio i za Klemona Turpana nije bilo dileme.

3' - Hrvatska je izvela prvi korner na meču. Posle centaršuta Perišića volej je uhvatio Šutalo, ali to je uradio loše i lopta je otišla visoko preko gola.

1' - Počela je utakmica, sa centra su krenuli fudbaleri Engleske.

Sastavi reprezentacija:

Engleska (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Konsa, Stons, O'Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.

Hrvatska (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Pašalić, Baturina - Musa.

Autor: Marija Radić