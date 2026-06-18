'GROZNI SMO - POSEBNO MODRIĆ!' Brutalne reči iz Zagreba posle raspada Hrvatske - mediji bez milosti, kapiten na žestokom udaru!

Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživela je bolan poraz na startu Svetskog prvenstva, pošto je Engleska slavila 4:2 u spektakularnom meču koji je otkrio sve slabosti "vatrenih".

U Hrvatskoj se posle utakmice ne stišavaju reakcije - mediji su oštri, kritike brutalne, a najviše se na udaru našao Luka Modrić i čitav vezni red.

Engleska je dominirala u drugom poluvremenu i, prema ocenama analitičara, mogla da postigne još golova, dok je Hrvatska uspevala da se vrati u meč, ali bez snage da preokrene rezultat. Utisak je da je "Gordi Albion" u ključnim momentima pokazao daleko više brzine, energije i konkretnosti.

Mediji bez milosti

Komšijski portali nisu štedeli svoje fudbalere posle poraza...

"Vatreni razbijeni, ali još živi" – jedan je od naslova koji ističe da je Hrvatska bila na ivici rezultatske katastrofe, uz ocenu da je ovo jedna od slabijih partija na velikim takmičenjima.

Posebno oštar bio je i drugi medij koji je u analizi poručio da su "Vatreni dvaput vraćali rezultat, ali da je Engleska u svakom trenutku delovala opasnije", uz konstataciju da je odbrana Hrvatske u prekidima potpuno zakazala.

Modrić pod lupom

Najviše pažnje izazvao je Luka Modrić, koji se našao u centru kritika zbog grešaka i slabijeg učinka u ključnim momentima.

U pojedinim analizama navodi se da je "na prvom mestu u timu - ali i među najkritikovanijima", uz pitanje koliko kapiten još može da nosi igru Hrvatske na ovako visokom nivou.

Jedan od tekstova ide i korak dalje, poručujući da je problem Hrvatske dublji od rezultata:

“Gore od poraza su šokantna otkrića u igri, a sve se znalo unapred – pa kako je moguće da se iste greške ponavljaju?”

Posebno se ističe loša reakcija na prekide i defanzivni skok, što se navodi kao jedan od ključnih razloga poraza.

"Gore od poraza su dva šokantna otkrića, a sve smo znali unapjed! Pa što se to radi na treninzima?!", naslov je teksta u kome se kritikuje igra Modrića: "Hrvatska je katastrofalna u prekidima, a znalo se da će prekidi biti jedan od ključnih faktora i ove utakmice, ali i celog nastupa na Svetskom prvenstvu, pa kako je to moguće?! Imamo visinu, a ne znamo se odbraniti u skoku! Što se radi na treninzima?".

"No, to, koliko god bilo grozno, stiglo je pod brojem 2, jer na prvom mestu je Luka Modrić. Toliko puta u 199 utakmica najbolji, a sada jedan od najgorih, a jasno je da Vatreni s njim na terenu, a bez njegove vrsne igre, ne mogu funkcionisati u utakmicama kakva je s Engleskom i danas je glavni pitanje: koliko Modrić može, imamo li ga za ovo Svetsko prvenstvo barem donekle na kakvog smo navikli ili ne?"

Dok su najčitaniji hrvatski portali bili oštri u analizama, pojedini mediji su ostali znatno uzdržaniji, pa su poraz opisali bez velikih emocija, naglašavajući samo da je reč o “teškom startu” i “bleđem drugom poluvremenu”.

Hrvatska se nalazi u grupi sa Engleskom, Uzbekistanom i Kolumbijom, pa je jasno da će naredne utakmice biti ključne za plasman u narednu fazu, ali i za povratak samopouzdanja posle teškog starta turnira.

Autor: Jovana Nerić