'DA LI JE OSTALA NEKA VAJLD KARTA ZA SINGL?' Serena Vilijams podgrejala priče o povratku na Vimbldon!

Da li će Serena Vilijams ponovo igrati singl na Vimbldonu i dalje je otvoreno pitanje. Njene reči u Berlinu dodatno su pojačale spekulacije o povratku.

Na pitanje o eventualnoj vajld karti za singl i mogućem povratku u najjaču konkurenciju, Vilijams je kroz šalu poručila da nije sigurna koliko je spremna za takav korak, ostavljajući javnost bez konkretnog odgovora.

"Da li je ostala neka vajld karta za singl? Mislite da sam spremna za to? Da odem da treniram?", rekla je Vilijams, uz očigledan humor, ne otkrivajući konkretne planove za povratak u pojedinačnoj konkurenciji.

Serena se nedavno vratila na teren posle duže pauze, nastupajući u dublu u 44. godini života. U Londonu je upisala pobedu u prvom meču, dok je kasnije zabeležila i prekid nastupa zbog povrede partnerke. U Berlinu je potom zaustavljena već na startu turnira u kombinaciji sa Karolinom Muhovom.

Ipak, pažnju javnosti dodatno je privukla informacija da je dobila vajld kard za Vimbldon u dublu, gde bi ponovo mogla da nastupi zajedno sa sestrom Venus Vilijams, sa kojom je već ispisala istoriju londonskog grend slema.

Govoreći o povratku, Serena je istakla i porodični uticaj na svoju odluku. Kako je navela, ključnu ulogu imala je njena ćerka Olimpija, koja joj je sugerisala da bi publika volela da je ponovo vidi na terenu sa Venus.

Dodatnu motivaciju pronašla je i u formi svoje sestre, kao i u nastupima drugih sportistkinja koje su nastavile karijere i nakon pauza, što ju je, kako kaže, navelo da razmisli o još jednom povratku - makar na kratko.

Autor: Jovana Nerić