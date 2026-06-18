RONALDO ZAGRMEO NA MREŽAMA POSLE REMIJA SA KONGOM: Našao se na žestokom udaru, pa porukom dodatno podigao buru

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je danas, posle remija sa Demokratskom Republikom Kongo, da njegova reprezentacija nije počela Svetsko prvenstvo onako kako je želela.

Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Hjustonu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe K Svetskog prvenstva.

Ronaldo nije razgovarao sa novinarima posle utakmice, ali se oglasio na mreži X.

"Nije to bio početak kakav smo želeli, ali ovo je daleko od gotovog. Glavu gore i fokus na sledeću utakmicu", napisao je 41-godišnji Ronaldo, koji je odigrao 229. utakmicu za nacionalni tim.

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17. јун 2026.

Ronaldo se pridružio Lionelu Mesiju kao jedini igrač koji je nastupio na šest Svetskih prvenstava. Ali, dan nakon što je kapiten Argentine postigao het-trik, Ronaldo je propustio nekoliko prilika da postane prvi igrač koji je postigao gol na šestom Mundijalu.

Selektora Roberta Martinesa novinari su pitali da li je zarmišljao o tome da zameni Ronalda tokom utakmice.

"Nema smisla izbaciti najboljeg strelaca kada su vam potrebni golovi. Iskustvo Kristijana u šesnaestercu je važno. Način na koji privlači odbrambene igrače je važan", rekao je Martines.

Fudbaler Konga Ngalajel Mukau, koji je 20 godina mlađi od Ronalda, osvrnuo se na to tako je bilo igrati protiv jednog od najboljih igrača svih vremena.

"Znamo da Ronaldo nije isti kao pre. Znamo da manje trči, da ulaže manje napora. Tako da, da, na našoj odbrani je bilo da ga zaustavi i oni su odradili odličan posao", rekao je on.

Na pitanje novinara da li će Ronaldo započeti predstojeće utakmice Portugala protiv Uzbekistana i Kolumbije s obzirom na njegove godine, Martines je kazao da svakog igrača tretira na isti način.

"Idemo korak po korak. Procenićemo svakog igrača. Ne tretiramo Kristijana po godinama, već onako kako se oseća", rekao je selektor Portugala.

Portugal naredni meč na Svetskom prvenstvu igra 23. juna u Hjustonu protiv Uzbekistana.

Autor: Iva Besarabić