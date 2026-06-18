'TO NAS JE UBILO' Modrić progovorio posle ŠAMARA od Engleske: Kapiten Hrvatske priznao grešku, pa otvorio dušu

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izjavio je danas, posle poraza od Engleske na startu Svetskog prvenstva, da je treći gol "ubio" njegovu ekipu.

"U prvom poluvremenu je utakmica bila izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspeli smo dva puta da se vratimo. Nažalost, primili smo treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage da se vratimo i treći put", rekao je Modrić, prenela je agencija Hina.

Fudbaleri Hrvatske izgubili su u Dalasu od Engleske sa 2:4, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

Engleska je povela u 12. minutu golom Harija Kejna sa penala, koji je skrivio Modrić. Nakon izvedenog kornera hrvatski kapiten je nespretno nogom udario Nonija Maduekea u kaznenom prostoru, a sudija Klemon Turpan odmah je pokazao na "belu tačku".

"Malo sam ga zakačio, dovoljno da bude jedanaesterac. Nisam ga video, nažalost, šta je tu je", rekao je Modrić.

Dominik Livaković je odbranio prvi pokušaj Kejna sa penala, ali je udarac ponovljen pošto je hrvatski golman ranije izašao sa gol-linije.

"Kažu da je Livi izašao malo, nisam video snimak, ali nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, nekad ne. Šteta, ali ne mogu da komentarišem kad nisam video, da li je to baš bilo da se ponovi ili ne", rekao je Modrić.

Hrvatska će u drugom kolu igrati protiv Paname, 24. juna u Torontu.

"Imamo šest dana da ispravimo greške, siguran sam da hoćemo, da će biti mnogo bolje", istakao je Modrić.

Autor: Iva Besarabić