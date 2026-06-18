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Atina na nogama: Čeka se velika odluka Luke Jovića

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni ||

Luka Jović ostaje u ekipi AEK-a?

Prema pisanju grčkog "Sporta 24", čelnici atinskih žuto-crnih nameravaju da Luka Jović produži ugovor, obzirom da mu trenutni ističe na leto sledeće godine.

Razgovori uprave sa reprezentativcem Srbije idu u pozitivnom smeru i za sada ne postoji nijedna konkretna prepreka, koja bi se isprečila na tom putu.

Jedino čega u grčkoj prestonici strahuju je da se ne pojavi neka ponuda iz "lige petice" kojoj i teško odoleti.

AEK je već ponudio daleko unosniju godišnju zaradu srpskom reprezentativcu, od one koju je do sada primao.

Treba napomenuti da nijedna strana ne žuri sa potpisivanjem novog ugovora, jer pripreme počinju 6. jula, a Jović (kao i svi igrači osim Pinede) su na odmoru, kako bi napunili baterije pred novu sezonu.

Dvadesetosmogodišnji srpski reprezentativac priznaje da je u Atini pronašao okruženje koje mu je dalo prostor i vreme da pokaže šta može u fudbalu, dok je i perspektiva Lige šampiona primamljiva.

Autor: Jovana Nerić

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