CRVENO-BELI KRENULI U MISIJU 'LIGA ŠAMPIONA': Stanković izvršio prozivku, pa ekipu odmah odveo na Zlatibor! Evo ko se javio treneru, a ko je ODSUTAN i kakav je PLAN priprema

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za novu sezonu sa jasnim i najvišim ambicijama – odbranom duple krune i plasmanom u grupnu fazu Lige šampiona.

Šampion Srbije odmah nakon prozivke putuje na Zlatibor, gde će brusiti formu na prvom delu priprema.

Ko se javio na prvoj prozivci?

Treneru Dejanu Stankoviću na prvom treningu javila su se 24 fudbalera, među kojima ima proverenih snaga, povratnika, ali i novih imena:

Mateus, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai, Miloš Veljković, Aleksa Damjanović, Tomaš Hendel, Timi Maks Elšnik, Nikola Stanković, Vuk Draškić, Frenklin Tebo Učena, Rade Krunić, Vladimir Lučić, Luka Zarić, Stefan Gudelj, Savo Radanović, Dimitrije Šarić, Ivan Guteša, Daglas Ovusu, Džej Enem, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Kristijan Balov, Mohamed Abu Fani i Vasilije Subotić.

Spisak odsutnih: Zvezda bez devetorice na startu

Sa prve prozivke opravdano je odsustvovao značajan broj igrača, dok je jedan van stroja zbog zdravstvenih problema.

Trener Stanković u uvodnom delu neće moći da računa na sledeća imena: Marko Arnautović, Jung Vu Seol, Rodrigao, Mahmudu Badžo, Bruno Duarte, Strahinja Eraković, Vladimir Lućić, Nair Tiknizjan, Vasilije Kostov, kao i na povređenog Adema Avdića.

Plan priprema i zakazane utakmice: Spektakl za kraj u Rusiji

Ekipa će na Zlatiboru trenirati do 19. juna, za kada je zakazan i prvi kontrolni meč crveno-belih. Nakon kratkog povratka u Beograd, ekspedicija Crvene zvezde 21. juna putuje u Austriju, gde će ostati do 5. jula i odigrati tri jake provere.

RASPORED PRIJATELJSKIH MEČEVA:

25. jun: Crvena zvezda – Amšteten

29. jun: Crvena zvezda – Slovan Bratislava

4. jul: Crvena zvezda – Slavija Prag

12. jul (Generalna proba): Zenit – Crvena zvezda (Sankt Peterburg)

Početak sezone i Evropa

Crvena zvezda novu sezonu u Superligi Srbije otvara 18. jula, kada će na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Mačve. Odmah nakon toga, krajem jula, crveno-bele očekuje i prva evropska utakmica u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Autor: D.S.