Održano merenje pred Balkan Boxing 8: Neočekivan potez Džakića na suočavanju, Bakočević dobio novog rivala

Samo dan nas deli od velikog bokserskog spektakla, revije Balkan Boxing 8, koja se održava u Ložionici 19. juna od 19 časova, gde ćemo gledati osam fenomenalnih borbi. Dan pre spektakla održano je zvanično merenje i suočavanje boraca u TC Galerija, gde je viđeno i druženje boraca sa fanovima.

Prvi su se suočili Tomislav Vukomanović i njegov rival iz Gane Derik Kvej, gde će momak iz Banja Luke braniti WBC International Silver pojas.

Tomislav Vukomanović je bio precizan na vagi sa 63,3 kilograma i deluje da je "zapet kao struna" i da jedva čeka da počne borba. Imaće i ozbiljnu visinsku razliku u odnosu na rivala iz Gane, što se najbolje videlo kada su borci stali jedan naspram drugog.

Čast ženskog boksa brani Sara Ćirković koja će odmeriti snage sa Leticijom Amanuom Ankrah, a zanimljivo je da su na suočavanju imale osmeh na licu.

Tenzično je bilo na suočavanju Marka Marića i Nejca Petriča iz Slovenije, koji su se ozbiljno približili jedan drugom i bilo je pretećih pogleda na obe strane.

Zbog administrativnih problema rival Vasa Bakoćevića, Hamza Vandera, nije mogao da dođe u Srbiju, pa je u poslednji čas umesto njega kao zamena upao Nikolas Tadić, pa se on suočio sa MMA legendom.

Druga MMA legenda Dušan Džakić debituje u profi boksu, a rival mu je Miloš Radišić, koji je bio znatno teži od njega na merenju, dok je viđeno i zanimljivo suočavanje, gde je Dušan Džakić spustio pogled i nije želeo da gleda rivala u oči.

Darko Stevanović se bori sa Gruzijcem Georgijem Umekašvilijem i tu se, sudeći po pogledima, očekuje žestoka borba.

Svoj treći profi meč imaće i Benjamin Poturak, momak iz Sarajeva koji je boksovao i na Balkan Boxing 7 u Boru, kada je pružio sjajnu borbu. Sada mu je rival Kristijan Farkaš iz Slovačke.

Leo Cvitanović će se takođe boriti sa bokserom iz Gruzije, a njegov rival je Merab Turkadze.

Karte za ovaj borilački spektakl se mogu nabaviti putem Tickets.rs platforme po ceni od 4.000 dinara, a broj mesta je ograničen na 400.

Kompletan fight card za Balkan Boxing 8:

Tomislav Vukomanović (13-0, 6 KO) - Derik Kvej (9-0-1, 7 KO) - glavna borba večeri, superlaka kategorija za WBC International Silver pojas

Sara Ćirković (2-0) - Leticija Amanua (6-0, 4 KO)

Marko Marić (7-0, 5 KO) - Nejc Petrič (9-0, 8 KO)

Vaso Bakočević (1-0, 1 KO) - Nikolas Panić

Dušan Džakić (debi) - Miloš Radišić (0-3)

Benjamin Poturak (2-0, 1 KO) - Kristijan Farkaš (4-5, 3 KO)

Darko Stevanović (6-9, 4 KO) - Georgi Umekašvili (7-10, 5 KO)

Leo Cvitanović (1-0, 1 KO) - Merab Turkadze (6-30, 2 KO)

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Autor: Pink.rs