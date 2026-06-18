TOTALNI KRAH BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta 'razbili' selekciju Sergeja Barbareza

Fudbalska reprezentacija Švajcarske savladala je večeras BiH rezultatom 4:1 u prvoj utakmici drugog kola B grupe na Svetskom prvenstvu.

Dvostruki strelac za Švajcarce bio je "rezervista" Johan Manzambi, u 74, u prvom kontaktu sa loptom i 90. minutu, Ruben Vargas u 84. i Granit Džaka iz penala u 90+7. minutu.

Gol za BiH postigao je Ermin Mahmić u 90+3. minutu.

BiH je od 80. minuta igrala sa desetoricom nakon što je direktan crveni karton dobio Tarik Muharemović.

Švajcarska sada ima četiri, a BiH jedan bod.

U drugom meču grupe od ponoći se sastaju Kanada - Katar.

90+8' Sudija je odsvirao kraj meča!

90+7' PENAL! Džaka je kapitenski izveo penal i Švajcarska ponovo odlazi na tri gola viška u odnosu na Bosance.

90+3' GOOOOOL! Kakav udarac Mahmića, neverovatan pogodak! Bosna i Hercegovina smanjuje na 3:1, ali je samo dva i po minuta ostalo do kraja meča!

90' GOOOL! Mazambi postiže svoj drugi pogodak na meču i donosi velikih 3:0 Švajcarcima!

84' GOOOL! Švajcarska duplira prednost preko Rubena Vargasa. Fenomenalan udarac je uputio omaleni napadač a Vasilj ostao nemoćan, 2:0!

80' CRVENI KARTON ZA MUHAREMOVIĆA! Bosna i Hercegovina ostaje sa desetoricom na terenu jer je defanzivac "zmajeva" pocrveneo! Poslednji igrač je bio u odbrani, uklizao, srušio Embola i zasluženo mora na "tuširanje".

74' GOOOOL! Švajcarska sjajnom pogotkom iz voleja Johana Manzambija vodi sa 1:0!

🚨🌎 | GOAL: MANZAMBI OPENS THE SCORING FOR SWITZERLAND! INCREDIBLE!



🇨🇭 Switzerland 1-0 Bosnia 🇧🇦 pic.twitter.com/aRqwiqMt2V — Futball Centa (@futballcenta) 18. јун 2026.

69' Auh kakav "projektil" Dedića! Šutirao je reprezentativac Bosne i Hercegovine i na muke bacio Kobela koji je uz dosta muke zaustavio ovaj udarac.

60' Prvi žuti karton na meču. Dedić je vukao Ndoja i sudija nije ni sekunde razmišljao, izvadio je i dodelio mu žuti karton.

56' Spektakularan pokušaj Ndoja! Uhvatio je nakon centaršuta makazice, a Vasilj je još lepše uspeo da odbrani!

51' Ndoj je probio po levom boku i šutirao u okvir gola. Udarac je išao u donji levi deo gola Vasilja ali je golman bio siguran.

46' Počelo je drugo poluvreme u Kaliforniji.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme koje je završeno bez pogodaka.

40' Pokušao je šutem iz prve sa vrha šesnaesterca Edin Džeko međutim odbrambeni igrač Švajcarske uklizava i sprečava možda i vođstvo Bosne i Hercegovine.

32' Za razliku od prvih 20 minuta i sjajnih ofanzivnih akcija obe selekcije, sada se uglavnom igra na sredini i ništa preterano zanimljivo se ne dešava.

22' Frojler je pokušao snažnim udarcem sa više od 20 metara međutim bio je neprecizan lopta je otišla pokraj leve stative gola Vasilja.

14' Džaka je proigrao sa leve strane Ndoja, ali je lopta otišla malo iza leđa fudbaleru Notingem Foresta i nije mogao da je zahvati na četiri metra od gola.

10' Evo prve gol šanse na meču! Ndoj je po levoj strani probio odbranu Bosne i šutirao ka golu ali samo u spoljni deo mreže.

8' Obe ekipe su ušle u ovaj duel sa ofanzivnim pristupom. Nakon samo sedam minuta igre Švajcarska je imala već tri kornera, dok je Bosna i Hercegovina izvela jedan.

1'Meč u Kaliforniji upravo je počeo!

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme koje je završeno bez pogodaka.

40' Pokušao je šutem iz prve sa vrha šesnaesterca Edin Džeko međutim odbrambeni igrač Švajcarske uklizava i sprečava možda i vođstvo Bosne i Hercegovine.

32' Za razliku od prvih 20 minuta i sjajnih ofanzivnih akcija obe selekcije, sada se uglavnom igra na sredini i ništa preterano zanimljivo se ne dešava.

22' Frojler je pokušao snažnim udarcem sa više od 20 metara međutim bio je neprecizan lopta je otišla pokraj leve stative gola Vasilja.

14' Džaka je proigrao sa leve strane Ndoja, ali je lopta otišla malo iza leđa fudbaleru Notingem Foresta i nije mogao da je zahvati na četiri metra od gola.

10' Evo prve gol šanse na meču! Ndoj je po levoj strani probio odbranu Bosne i šutirao ka golu ali samo u spoljni deo mreže.

8' Obe ekipe su ušle u ovaj duel sa ofanzivnim pristupom. Nakon samo sedam minuta igre Švajcarska je imala već tri kornera, dok je Bosna i Hercegovina izvela jedan.

1'Meč u Kaliforniji upravo je počeo!

Sastavi:

Švajcarska: Kobel - Vidmer, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Džaka, Ebišer, Rider - Embolo, Ndoje.

Bosna i Hercegovina: Vasilj - Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić - Tahirović, Šunjić, Memić - Alajbegović, Demirović, Džeko.

Uoči meča:

Veliki problem za Švajcarsku predstavlja odsustvo selektora zbog bolesti. Obe ekipe nakon prvog kola imaju po jedan osvojen bod, te ukoliko neko na ovom meču dođe do pobede napraviće veliki korak ka prvom mestu u ovoj grupi i plasmana u nokaut fazu Mundijala!

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Autor: Marija Radić