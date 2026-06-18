Ko je Manzambi koji je srušio BiH?! Proslavlja golove kao Goku, sa 17 otišao u Bundesligu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine poraženi su sa 4:1 u drugom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a sve je počelo od ulaska Johana Manzambija u igru u 71. minutu umesto Dana Endoja.

Dva minuta kasnije, Manzambi je zatresao mrežu na sjajan način kada je iz voleja zahvatio loptu posle skandaloznog ispucavanja glavom Amara Memića, koji je vratio početnički pravo u srce kaznenog prostora.

Manzambi nije propustio taj poklon i zatresao je mrežu Nikole Vasilja, koji je samo zahvatio loptu na putu ka golu, ali nije uspeo da je zaustavi.

Samo nekoliko minuta kasnije, bilo je 2:0, kada je Ruben Vargas zatresao mrežu.

Potom je Manzambi u 90. minutu još jednom zatresao mrežu Vasilja, posle odlične akcije i asistencije Rubena Vargasa.

Usledila je i zanimljiva i karakteristična proslava koju on stalno izvodi, a to je "kamehame" talas, koji izvodi čuveni animirani junak Goku u legendarnom crtanom filmu "Zmajeva kugla".

Ko je Johan Manzambi?

Johan Manzambi je rođen 14. oktobra 2025. godine i jedan je od najvećih evropskih talenata, a sada je već i pokazao na najvećoj sceni zašto je to tako. Roditelji mu potiču iz Afrike, iz Angole i DR Konga, a on je rođen u Ženevi.

Manzambi je i u kvalifikacijama bio zapažen, jer je postigao dva gola za Švajcarsku na šest utakmica. Prethodno je prošao sve reprezentativne kategorije Švajcarske.

Ponikao je u Servetu, koji ga je prodao Frajburgu 2023. godine za 250.000 evra, a nastupa za Frajburg, u koji je prešao pre tri sezone Sada mu je vrednost na Transfermarketu procenjena na 50 miliona evra, a nema sumnje da će se dodatno uvećati i nakon Svetskog prvenstva.

Spominje se da su za njega zainteresovani Real Madrid, Mančester junajted i Galatasaraj, a posle Mundijala će sigurno i ostali velikani da se uključe u borbu za njegov potpis.

On je u Frajburgu debitovao u septembru 2024. godine i te sezone je imao dva gola i asistenciju na šest nastupa u Bundesligi.

Prošle sezone je dao i svoj prvi gol u Evropi na meču Lige Evrope protiv Nice u pobedi od 3:1.

Zanimljivo je da je u mlađim kategorijama želeo da bude golman, pa su njegov brat i otac u njegovim mladim godinama morali da ga mu oduzimaju rukavice, jer su prepoznali njegov igrački talenat.

Autor: Marija Radić