Ronaldo, nikada nećeš biti kao Mesi! Legendarni Englez opleo po Portugalcu

Znate, on stalno juri Mesija. Nikada neće biti Mesi, ali ono što je uradio tokom karijere je izvanredno, rekao je Kristijano Ronaldo.

Stigli su Portugalci na Svetsko prvenstvo sa epitetom velikog favorita. Nalaze se među glavnim kandidatima za napad na "Boginju", ali nije počelo kako su očekivali... DR Kongo je u prvom kolu otkinuo bodove "navigatorima" pošto je meč završen bez pobednika - 1:1, a ishod je raspolutio fudbalsku planetu zbog statusa Kristijana Ronalda.

Mnogi stručnjaci uvereni su kako legendarni Portugalac trenutno "guši" saigrače i da bi selekcija Roberta Martineza bila bolja bez njega. Sa druge strane, ima i onih koji veruju da Ronaldo mora da igra i da je, bez obzira na slabu formu, još uvek najbolji. Sa tim se ne slaže proslavljeni engleski reprezentativac - Džej Betrojd, koji je u analizi za "BBC" žestoko opleo po Kristijanu Ronaldu.

- Moram da budem iskren. Mislim da bi Ronaldo, ako je timski igrač, trebalo da napravi korak unazad i shvati da mora da bude fudbaler koji ulazi sa klupe i donosi promenu. Ne, mislim da neće i upravo je u tome poenta. Gledam Ronalda i znam da će me njegovi verni navijači danas mrzeti, ali deluje kao da je sve podređeno njemu. Znate, on stalno juri Mesija. Nikada neće biti Mesi, ali ono što je uradio tokom karijere je izvanredno. Izvukao je apsolutni maksimum iz svoje karijere, načinom na koji je brinuo o sebi i načinom na koji se razvijao kao igrač, od levog krila do centralnog napadača. I da, postojao je period kada ste mogli da kažete da je bio jedan od najboljih napadača na svetu - rekao je Betrojd.

Proslavljeni engleski reprezentativac veruje da najteži posao čeka Roberta Martineza koji mora da donese odluku i preseli Ronalda na klupu.

- Trenutno postaje veći problem za Portugal nego pomoć i mislim da Martines tu greši. Mora da donese veliku odluku. Posle utakmice govorio je o tome kako je Ronaldo jedan od najboljih strelaca na svetu, ali ako ne postigne gol, ne radi mnogo toga drugog. Neće trčati, vršiti presing na odbranu, vraćati se po loptu i povezivati igru kao što to radi, recimo, Hari Kejn ili neko sličan njemu - podvukao je Englez.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/