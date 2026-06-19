GRANIT DŽAKA NAPRAVIO NOVI HAOS - NIJE PROVOCIRAO SRBE, ALI JE ZAPOČEO NOVI RAT! Skandal majstor posle gola protiv Bosne pokazao OVO: Evo sa kim se sada SVAĐA!

Sjajnom partijom u Los Anđelesu, Granit Džaka je prethodne noći predvodio Švajcarsku kao kapiten do ubedljive pobede nad Bosnom i Hercegovinom (4:1). Ovim trijumfom Švajcarci su praktično obezbedili plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Pored toga što je držao sve konce u rukama na sredini terena, Džaka je u 97. minutu stavio tačku na meč pogotkom sa bele tačke, koji bi za selekciju BiH mogao da bude fatalan.

Nakon što je matirao Nikolu Vasilja, kapiten Švajcarske je pogodak proslavio na način koji je ponovo šokirao javnost. Nije provocirao Srbe ovog puta, već je gestikulacijom rukom ušao u novi rat - sa kritičarima na čijem je udaru bio!

Kako prenose švajcarski mediji, Džaka je ovom gestikulacijom želeo da poruči dežurnim kritičarima da "mnogo pričaju". Iako ima status apsolutnog lidera u nacionalnom timu, iskusni vezista i dalje veoma emotivno reaguje na natpise u štampi. Ova poruka bila je direktan odgovor svima koji su njega i saigrače žestoko kritikovali nakon blede partije na startu turnira protiv Katara.

Podsetimo, Švajcarska je u tom meču razočarala odigravši samo 1:1 sa Katarom (koga je Kanada kasnije deklasirala sa 6:0). Upravo će Švajcarci i Kanađani u direktnom okršaju odlučivati o prvom mestu u grupi, a taj meč na programu je 24.juna u Vankuveru od 21 čas.

Zbog pritiska javnosti promenio način slavlja

Zanimljivo je da je Džaka prestao da proslavlja golove na način koji je dobro poznat javnosti na Balkanu upravo zbog pritiska švajcarskih medija. Kada je na Mundijalu u Rusiji postigao gol protiv Srbije za 1:1, on je rukama sklopio simbol "albanskog dvoglavog orla". To je podiglo ogromne tenzije unutar same reprezentacije Švajcarske, iako je njemu donelo velike poene u Albaniji.

Autor: D.B.