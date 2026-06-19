SKANDAL: Voditeljka u programu uživo rekla da je Mesijev otac umro, pa odmah dala otkaz

Argentinska voditeljka Florencija Penja (51) napustila je svoju funkciju na televiziji "Luzu TV" nakon nezapamćenog skandala koji je izazvala lažnom vešću da je Horhe Mesi, otac Lionela Mesija, preminuo.

Penja je ovu informaciju plasirala tokom emisije "El Show del Verano", tvrdeći da je 68-godišnji Horhe izgubio život. Povod za ovu jezivu dezinformaciju bio je snimak Lionela Mesija koji je viđen u suzama nakon jednog od svojih golova protiv Alžira, što je voditeljka pogrešno protumačila i odmah "proglasila" tragediju.

- Ne želim da prenosim loše vesti, ali Mesijev otac je upravo preminuo. Usred Svetskog prvenstva, on će morati da ode - izgovorila je Penja hladnokrvno u programu uživo, šokiravši naciju.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) 18. јун 2026.

Ubrzo nakon sramne objave, oglasila se porodica Mesi zvaničnim saopštenjem, demantujući smrt i otkrivajući pravu istinu o zdravstvenom stanju Horhea Mesija.

- Porodica Mesi izveštava da Horhe prolazi kroz zdravstvene poteškoće. Trenutno je pod lekarskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje se uspešno popravlja. Želimo da izrazimo duboko nezadovoljstvo nedostatkom osetljivosti, poštovanja i pristojnosti sa kojima su neki ljudi tretirali privatnu situaciju - stoji u saopštenju porodice, uz napomenu da samo najuži krug ljudi ima tačne informacije.

Nakon pobede Argentine, i sam Lionel Mesi se osvrnuo na svoje emotivno stanje, potvrdivši da su suze bile plod teških trenutaka, ali ne i smrti oca.

- Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nepovezano sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali zahvalan sam saigračima jer su uvek bili uz mene i dali mi snagu da to prebrodim - izjavio je kapiten Gaučosa.

Autor: D.B.