Vlahović završio karijeru u Juventusu

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović definitivno će napustiti Juventus ovog leta kao slobodan igrač, prenosi transfer ekspert Oracio Komando! Iako je u upravi Juventusa došlo do promena, te je Đovani Karnevali preuzeo funkciju generalnog direktora, klupska politika po pitanju srpskog centarfora ostala je nepromenjena. Prema izvorima bliskim klubu, Juventus nije spreman da ponudi Vlahoviću povećanje plate niti uslove koji bi izašli iz postavljenih finansijskih okvira.

Karnevalijev prvi potez na novoj funkciji bio je potvrda stava prethodnog rukovodstva – ponuda koja je na stolu Vlahovićevih agenata srazmerna je trenutnim finansijskim mogućnostima kluba i neće biti dodatno uvećavana. Ovakav ishod dolazi uprkos protivljenju stručnog štaba, koji je javno izražavao nadu da će dogovor biti postignut.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe 30. juna, nakon čega će on biti slobodan da potpiše za bilo koji klub bez obeštećenja.

Ovim se završava četvorogodišnja epizoda koja je počela gromoglasnim transferom iz Fiorentine vrednim oko 80 miliona evra (uključujući bonuse). Tokom boravka u Torinu, Vlahović je zabeležio 168 nastupa, postigao 68 golova i ostvario 16 asistencija u svim takmičenjima.

Iako su njegove brojke ocenjene kao dobre, italijanski mediji ističu da nisu u potpunosti opravdale ogromna ulaganja, naročito uzimajući u obzir njegovu platu koja je ove sezone dostigla cifru od 12 miliona evra neto. Upravo je ta plata, prema prvim informacijama, trenutno prepreka i za najveće evropske klubove poput Real Madrida, Barselone i Bajerna, koji u ovom trenutku nisu spremni da izdvoje tolika sredstva za njega.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/