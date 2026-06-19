NIJE IMAO NOVCA DA POVEDE MAJKU NA MUNDIJAL! Vozinja od običnog električara postao planetarna senzacija - Za samo par dana dobio preko 14 miliona pratilaca! POTRESNO! (FOTO+VIDEO)

Golman Zelenortskih Ostrva, Josimar Dias, postao je svetska senzacija nakon izuzetne partije protiv Španije, u kojoj je praktično sam držao svoj tim u igri i serijom spektakularnih intervencija oduševio fudbalsku javnost širom sveta.

Iako su Španci tokom većeg dela susreta imali inicijativu i stvarali prilike, Dias je bio nepremostiva prepreka. Ređale su se odbrane koje su u nekoliko navrata delovale gotovo nemoguće, a svaki njegov potez ispraćen je sve glasnijim reakcijama publike i komentatora.

U trenucima kada se činilo da će Španija lako doći do gola, upravo je on bio taj koji je menjao tok utakmice i ulivao sigurnost svom timu. Njegova smirenost, refleksi i osećaj za pozicioniranje doneli su mu epitet igrača utakmice u brojnim analizama.

Međutim, ono što se dogodilo nakon poslednjeg sudijskog zvižduka dodatno je potvrdilo razmere njegove popularnosti. Na društvenim mrežama usledila je prava eksplozija reakcija, a snimci njegovih odbrana ubrzo su postali viralni širom sveta.

Njegov Instagram profil doživeo je neverovatan skok — sa oko 20.000 pratilaca pre utakmice, za svega sat vremena stigao je do gotovo dva miliona, čime je Dias postao jedan od najbrže rastućih sportskih profila u poslednje vreme.

Kako se navodi u mediijima, njegova majka nije mogla da dođe na Mundijal, jer nije imala novca, međutim, nakon njegovog uspeha na utakmici, ona je dobila i vizu i sredstva da dođe i bodri sina u narednim mečevima.

Autor: D.B.