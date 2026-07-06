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NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Poginuo čuveni odbojkaš (31) i cela njegova porodica

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Stravične vesti iz Venecuele.

Vilner Rivas (31), kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele, izgubio život u razornom zemljotresu. Spasilačke ekipe pronašle su njegovo telo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.

Porodica Rivas se vodila kao nestala od 24. juna, kada su snažni zemljotresi pogodili severni deo Venecuele. Njihov dom u državi La Guaira potpuno se urušio, a višednevni apeli saigrača i rodbine da se ubrza potraga, nažalost, završeni su tragičnim ishodom.

Tužnu vest prvi je preneo novinar Danijel Bortoleto na stranici Web Vôlei, a ubrzo su je zvanično potvrdili Venecuelanski odbojkaški savez i španski klub Guaguas, za koji je Rivas trebalo da nastupa od naredne sezone.

Rivas je bio jedno od najvažnijih imena venecuelanske odbojke. Tokom bogate internacionalne karijere igrao je u Italiji (Ćisterna Volej), Francuskoj (Narbon), Turskoj, Argentini i na Bliskom istoku, a u predstojećoj sezoni očekivao ga je i debi u Ligi šampiona. Odbojkaški savezi i klubovi širom sveta upućuju poruke dubokog saučešća porodici i prijateljima.

Autor: Iva Besarabić

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