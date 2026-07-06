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POBEDA PARTIZANA I TOTALNI HAOS: Crno-beli slavili u Sloveniji, sevale pesnice na terenu!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ (STF) ||

Fudbaleri Partizana pobedili su danas ekipu Nefčija iz Bakua rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u slovenačkom Ormožu. Strelac jedinog gola bio je Erik Kojzek u 47. minutu.

Meč je, međutim, ostao u senci incidenta koji se dogodio u 57. minutu. Nakon oštrog starta fudbalera Partizana Stefana Milića nad igračem Nefčija Basalom Sambuom, izbila je tuča na terenu.

Igrač Nefčija je nakon prekršaja ustao i oborio Milića na zemlju, nakon čega su se u sukob uključili igrači oba tima. Čarke su trajale nekoliko minuta, a epilog je bio isključenje oba aktera incidenta, uz pravo zamene.

„Crno-beli“ su do kraja meča uspeli da sačuvaju minimalnu prednost i zabeleže drugu pobedu na pripremama u Sloveniji.

Autor: D.S.

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