Ovo su termini svih utakmica košarkaša Srbije u novoj grupi, poznato šta je potrebno za plasman na Mundobasket

Veče uspeha za košarkaše Srbije u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu, pošto je i drugi susret u poslednjem prozoru i prvom krugu kvalifikacija za Mundobasket rešen pozitivno. Posle Švajcarske u gostima, pala je i Bosna i Hercegovina 94:81.

Orlovi su u prvom poluvremenu poveli sa visokom razlikom, a na krilima Nikole Jovića, koji je ubacio 32 poena, te Nikole Jokića, koji je sa 20, 10 skokova i 11 asistencija imao tripl-dabl, odnosno Nikole Đurišića sa 16 poena i sedam dodavanja za koševe, razlika je očuvana.

Srbija tako u glavni krug kvalifikacija ulazi sa skorom 4-2, a osim Turske sa 6-0, te BiH sa 2-4, naši rivali u novoj grupi biće Italija (5-1), Litvanija (3-3) i Island (3-3).

Prve tri reprezentacije proći će dalje, a naša startna pozicija je treće mesto. Poznati su i termini svih utakmica, koje se igraju u avgustu, novembru, kao i kasnije u februaru i martu sledeće godine.

Termini utakmica:

28. avgust, Srbija - Island31. avgust, Italija - Srbija26. novembar, Litvanija - Srbija29. novembar, Srbija - Italija26. februar, Island - Srbija1. mart, Srbija - Litvanija

Autor: S.M.