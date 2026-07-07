'KRISTIJANO RONALDO I MESI NE MOGU DA SE POREDE' Anđus opleo po Portugalcu: Karijera je prepuna kontraverzi, gledao sam mnogo bolje golgetere! (FOTO)

Sportski novinar Dejan Anđus ističe da u četvrtfinalu SP, imamo 4 bivša prvaka sveta. Uvek favoriti igraju završnicu, i to je, ''ništa novo pod kapom nebeskom''.

Od 8 bivših prvaka sveta, ako izuzmemo Italiju, 4 su u završnici. Argentina, Španija, Engleska, Francuska... Uvek je ista priča. Videćemo ostatak, da li će nove nacije, Maroko i Egipat, nešto da urade, dodao je Anđus.

- Nema iznenađenja za mene, evropske kvalifikacije su najjače. Na sve ovo dodajemo Norvešku, Švajcarsku... I od osam biće 6 evropskih i jedna Argentina, i u završnici ne vidim nijednu Afriku. U začetku vidimo da se fudbal izjednačio. Nov je način na koji ne mogu da se pogode u grupi, gde Kongo odoli Španiji... - naveo je Anđus.

Govoreći o večerašnjoj utakmici, Anđus kaže da računa na dva gola razlike.

- Salah igra povređeno, na iskustvo, stoji na desnoj strani, folira, blefira i igra za naciju - rekao je Anđus.

Kada je u pitanju poništenje crvenog kartona, i da je to, kako se navodi, direktna urgencija Donalda Trampa, Anđus kaže da ne postoji šansa da se utakmica poništi.

- Pitanje je da li je to bio crveni karton, iako je sumnjiv. Dešava se da se kazna smanji. Karton je bio, dosuđen je Americi na njenom tlu. Uključila se CIA i Trap, da se vrati na teren, zabavlja se čovečanstvo - rekao je potom Anđus.

Juče sam pio kafu da Dragaon Jakovljevićem, i prognozirao sam utakmicu Belgijem nastavlja Anđus.

- Belgija je favorit iz senke, za njih sam rekao da su bili mlaki, ali su sada pokazali znanje i momenat - dodao je potom.

Govreći o suzama Kristijana Ronalda, Anđus kaže da je njegova karijara prepuna kontraverzi, jer su golovi i njegovi rekordi pod čudnim okolnostima.

- On je gol mašina, ali sam u istoriji fudbala gledao bolje gol igrače... On ne može igrački da se poredi sa Mesijem... Ni precizbost, ni udarac, Mesi iz prve šutira rutinski. Kao da šutira plasirano, a on gađa ćoškove. Ronaldo reaguje u 5 metara. On nije dao gol van 16 metara - dodao je.

Autor: D.B.