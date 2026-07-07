BOMBA! Kusturica na spisku 'A' reprezentacije: Alimpijević povukao genijalan potez!

Najbolji mladi košarkaš na svetu u svom godištu (2009), dobiće poziv Dušana Alimpijevića za mečeve protiv Islanda i Italije

Dušan Alimpijević povukao je izuzetno važan potez za budućnost nacionalnog tima. Kako Kurir piše, jedan od najtalentovanijih mladih srpskih košarkaša, Nikola Kusturica, naći će se na spisku "A" reprezentacije Srbije za avgustovske utakmice kvalifikacija.

Na taj način stručni štab "orlova" želi da pošalje jasnu poruku da ozbiljno računa na mladog asa, koji je već duže vreme na radaru brojnih NBA velikana, ali... I reprezentacije Španije.

Kusturica živi u Barseloni već tri godine, javna je tajna da Španci već neko vreme pokušavaju da ga privole da obuče njihov dres. Upravo zbog toga potez Košarkaškog saveza Srbije i selektora imaju višestruki značaj.

Poziv u "A" reprezentaciju predstavlja veliko priznanje za mladog igrača, ali i jasan signal da Srbija želi da gradi budućnost sa njim. I ovde se neće završiti sa pozivima biserima. Istim putem će već od avugsta još najmanje jedan Nikolin saigrač iz srebrne generacija sa Mundobasketa.

Ukoliko sve protekne prema planu, Kusturica bi već tokom avgustovskog okupljanja mogao da trenira sa najboljim srpskim košarkašima, stekne dragoceno iskustvo i napravi prvi korak i možda čak i dobije prve minuta u državnom seniorskom dresu.

U KSS su prepoznali koliko je važno reagovati na vreme i da se ništa ne prepušta slučaju. Poziv Nikoli Kusturici zato nije samo nagrada za odlične partije i ogroman potencijal, već i strateški potez kojim Srbija želi da sačuva jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije i košarkaša koji je zlatna budućnost sporta "pod obručima".

Srbija u avgustu dočekuje Island (28) i zatim gostuje Italiji (31). Biće to jako bitni mečevi na putu reprezentacije do Mundobasketa. Sa dve evenutalne pobede došli bi na korak od plasmana na SP.

Autor: D.B.