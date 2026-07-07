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'Tresli' se zidovi stadiona: Mesi u suzama, Argentina napravila čudo i srušila Egipat u nadoknadi!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Mike Stewart ||

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva nakon nestvarnog preokreta i pobede nad Egiptom rezultatom 3:2!

Iako su Egipćani imali sigurno vođstvo od dva gola prednosti sve do 79. minuta, usledila je epska završnica koju će navijači „Gaučosa“ dugo pamtiti. Početak preokreta inicirao je Kristijan Romero na asistenciju Lea Mesija, koji je nedugo zatim i sam zatresao mrežu za izjednačenje. Potpunu euforiju i pobedu Argentincima doneo je Enco Fernandez golom u nadoknadi vremena.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, stadionom je zavladala opšta ludnica. Mesi, koji je predvodio tim do velikog trijumfa, nije mogao da sakrije suze radosnice, dok se slavlje navijača prenelo i u hodnike stadiona.

Pristalice „plavo-belih“ nisu prestajale sa pesmom, a energija je bila toliko snažna da se, kako kažu prisutni, činilo da se „tresu“ i zidovi stadiona. Euforija koja je zahvatila navijače Argentine dokaz je koliko im znači ovaj plasman u samu završnicu takmičenja.

Autor: D.S.

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