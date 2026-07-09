(UŽIVO) FRANCUSKA - MAROKO: Mbape promašio penal

Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka igraju prvo četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Utakmica se igra na "Žilet" stadionu u Bostonu.

Pobednik ove utakmice igraće u polufinalu protiv pobednika meča Španija - Belgija.

TOK MEČA:

25' - Penal za Francusku

Krenula je kontra Francuske, Mbape je dobio loptu na levoj strani, a onda ga je u kaznenom prostoru oborio Mazraui.

20' - Probao je i Rabio

Francuzi su gotovo svaku nabačenu loptu u kazneni prostor uspeli da zahvate glavom, ali ne i da stvore novu šansu.

18' - Dembele šutira pored gola

Francuzi opsedaju gol Maroka, Marokanci retko kada pređu pola. Međutim, Trikolori pored one jedne, nikako da stvore novu ozbiljnu priliku.

5' - Neverovatna šansa za Francusku

Upamekano je posle kornera sa tri metra šutirao glavom, a Bunu drugi put intervenisao.

4' - Mbape prvi preti

Jasin Bunu piše prvu odbranu.

Počela je utakmica

SASTAV TIMOVA:

Stadion: Boston

Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)

Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam

Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.

Autor: Iva Besarabić