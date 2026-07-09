(UŽIVO) FRANCUSKA - MAROKO: Mbape promašio penal

Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka igraju prvo četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na "Žilet" stadionu u Bostonu.
Pobednik ove utakmice igraće u polufinalu protiv pobednika meča Španija - Belgija.
TOK MEČA:
25' - Penal za Francusku
Krenula je kontra Francuske, Mbape je dobio loptu na levoj strani, a onda ga je u kaznenom prostoru oborio Mazraui.
20' - Probao je i Rabio
Francuzi su gotovo svaku nabačenu loptu u kazneni prostor uspeli da zahvate glavom, ali ne i da stvore novu šansu.
18' - Dembele šutira pored gola
Francuzi opsedaju gol Maroka, Marokanci retko kada pređu pola. Međutim, Trikolori pored one jedne, nikako da stvore novu ozbiljnu priliku.
5' - Neverovatna šansa za Francusku
Upamekano je posle kornera sa tri metra šutirao glavom, a Bunu drugi put intervenisao.
4' - Mbape prvi preti
Jasin Bunu piše prvu odbranu.
Počela je utakmica
SASTAV TIMOVA:
Stadion: Boston
Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)
Francuska: Manjan - Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba - Kone, Rabio - Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam
Maroko: Bunu - Hakimi, Mazraui, Diop, Salah Edine - Buadi, Talbi, Unahi, El Kanus, El Ajnaui - Dijaz. Selektor: Moihamed Uabi.
Autor: Iva Besarabić